서대문구 환경교육 블로그…네이버 AI도 인정했다

7월 ‘네이버 메이트’ 교육 분야 우수 사례 선정



서대문구행복그린센터 블로그가 ‘네이버 메이트’에 선정된 것을 알리는 포스터.

서대문구 제공

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환경교육도시 서울 서대문구는 운영 중인 ‘서대문구행복그린센터 블로그’가 7월 ‘네이버 메이트’ 교육 분야 우수 사례로 선정돼 환경교육 콘텐츠의 전문성과 신뢰성을 인정받았다고 8일 밝혔다. 이는 주민들이 궁금해하는 환경정책과 환경교육 정보를 쉽고 정확하게 전달해 온 성과가 높은 평가를 받았기 때문으로 보인다.네이버 메이트는 네이버의 우수 콘텐츠 파트너 프로그램으로, 인공지능(AI) 브리핑에 자주 인용되는 콘텐츠를 생산하는 창작자나 커뮤니티를 지원하고 육성하기 위해 지난달 운영을 시작했다. 선정은 AI 인용 수를 중심으로 주제 전문성, 이용자 반응, 서비스 활동성, 콘텐츠 신뢰도, 검색 활용도 등을 종합 고려해 매달 이뤄진다.서대문구행복그린센터 블로그는 환경교육·정책은 물론 활동 기록, 교구재 개발·보급, 친환경 생활 카드 뉴스 등 전문성과 공공성을 토대로 환경교육 분야의 다양한 정보를 제공해 왔다. 그 결과 2026년 상반기 AI 브리핑 누적 인용 수가 33만 회를 기록했다.박운기 서대문구청장은 “이번 선정은 디지털 시대에 주민분들께 유용한 환경교육 정보를 꾸준히 제공해 온 데 따른 결과”라며 “앞으로도 누구나 신뢰할 수 있는 환경 정책과 환경교육 콘텐츠를 쉽고 정확하게 전하겠다”고 말했다.이범수 기자