인천 러브버그 민원 88% 감소

“계양산 민원도 472건→65건으로 줄어”
인천시는 올해 러브버그 관련 민원이 지난해 같은 기간 1512건에서 185건으로 88% 감소했다고 12일 밝혔다. 지난해 민원이 집중됐던 계양구도 472건에서 65건으로 86% 줄었다.
시는 계양산 일대에 1억 6000만원을 투입해 친환경 미생물제제(Bti)를 살포하고 광원포집기와 흡충기 등 방제 장비를 설치했다. 또 지난해 9월부터 올해 5월까지 유충 밀도와 성충 발생 추이를 조사해 발생 시기에 맞춰 방제를 실시했다.
이 같은 성과는 발생 이후 방제에 나서는 대신 유충 단계부터 관리하는 방식으로 대응 전략을 바꾼 데 따른 것으로 시는 분석했다. 유충이 서식하는 지역을 집중 점검하고 낙엽 등 서식 환경을 정비해 개체 수를 줄이는 데 집중했다.
화학 살충제 대신 친환경 미생물제제(Bti)를 활용한 것도 특징이다. 국립생물자원관과 계양산에서 공동 실증 실험을 진행해 방제 효과를 확인했으며, 이를 바탕으로 러브버그 표준 관리 모델을 마련할 계획이다.
정승환 시 환경국장은 “기후변화에 따른 이상 곤충 발생에 대비해 예측 시스템을 고도화하고 유충 단계부터 관리하는 대응 체계를 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.
한상봉 기자
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