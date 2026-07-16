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경기도콘텐츠진흥원, JYP파트너스와 ‘레벨업 투자조합’ 결성

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경기도콘텐츠진흥원(원장 탁용석, 오른쪽 두 번째)과 JYP파트너스가 15일 경기콘텐츠코리아랩에서 ‘JYPP-GCA 레벨업 투자조합’을 결성했다. 경콘진 제공


경기콘텐츠진흥원(경콘진)은 15일 경기콘텐츠코리아랩에서 JYP파트너스와 ‘JYPP-GCA 레벨업 투자조합(레벨업 5호 펀드)’ 결성식을 갖고 콘텐츠 스타트업을 대상으로 본격적인 투자 자금 집행에 나선다고 밝혔다.

‘레벨업 5호 펀드’는 경콘진이 출자하고 JYP파트너스가 단독 업무집행조합원(GP)으로서 조합을 운용한다. JYP파트너스는 창의적인 K-콘텐츠와 혁신 기술을 보유한 유망 스타트업 발굴 및 투자를 지속해 온 전문 투자 기관이다.

펀드 결성식과 함께 이날 경콘진 유관 펀드 매니저들이 도내 유망 기업을 직접 검토하는 ‘2026 경기 레벨업 포커스라운드’ 행사가 연계돼 진행됐다.

신규 결성되는 ‘레벨업 펀드 5호’의 운용사인 JYP파트너스와 기존 레벨업 펀드를 운용 중인 SM컬처파트너스 등 국내 콘텐츠 산업을 대표하는 협력사들이 참여해 기업들을 심층 평가했다.

포커스라운드 IR 피칭(투자자 설명회) 발표 무대에는 철저한 검증을 거친 15개 유망 콘텐츠 스타트업이 올랐다. 이들은 경콘진의 전문 투자 네트워크인 ‘경기 레벨업 인베스트 파트너스(G-VIP)’와 경콘진 임직원이 우수 기업을 직접 발굴해 제안하는 ‘리버스 추천’ 방식을 통해 뽑혔다.

경콘진 탁용석 원장은 “글로벌 시장을 선도하는 엔터테인먼트사 계열 투자사와 펀드를 함께 조성하게 되어 도내 콘텐츠 투자 생태계가 더욱 확장될 것으로 기대한다”라며, “이번 펀드가 초기 콘텐츠 스타트업이 가장 필요로 하는 시기에 실질적인 자금을 공급하는 마중물이 되기를 바란다”라고 밝혔다.

한편, 경콘진은 도내 콘텐츠 기업의 투자 활성화를 위해 누적 106개 사의 민간 투자사(G-VIP) 네트워크를 통해 후속 투자 생태계를 구축했다. 이와 함께 총 135억 원 규모의 초기 기업 투자 재원인 ‘레벨업 펀드’와 총 2052억 원 규모의 성장 기업 투자 재원인 ‘기회 펀드’를 조성해 폭넓은 직·간접 투자 기회를 제때 제공할 방침이다.

안승순 기자
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