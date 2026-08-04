서울Pn

검색

토요일 밤이면 ‘토토의 꿈’ 현실이 된다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문, 전국 첫 ‘모래놀이터 에어돔’ 조성

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“전통시장, 사랑방으로”… 공동체·상권 활성화 두

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

양천 “도심 워터파크서 무더위 싹”

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘카운트다운 맛집’ 명동이 더 힙해졌다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

서울, 지하보도 난간 투명유리로
창동아레나, 낙산성곽도 변신 중


  •
서울 명동 중앙우체국 앞 지하도 난간이 투명유리로 교체돼 있는 모습. 서울시 제공


서울 명동 신세계백화점 대형 전광판을 조망할 수 있도록 중앙우체국 앞 지하보도 난간이 투명유리로 교체됐다. 시는 ‘2026 디자인경관사업’ 일환으로 중구와 협력해 ‘명동 보행환경 개선 및 휴식공간 조성사업’을 지난달 완료했다고 3일 밝혔다.

연말 카운트다운 행사 등으로 많은 인파가 몰리는 중앙우체국 앞 지하보도 출입구를 투명 강화유리로 교체했다. 맞은편 신세계 백화점에 설치된 대형 전광판을 보다 넓은 시야로 볼 수 있게 됐다. 명동예술극장 앞에는 문화·휴게광장을 조성했고, 명동 진입부에는 비나 햇빛을 피할 수 있는 캐노피(가림막)가 설치됐다.

지난해 디자인경관사업에는 선정된 도봉구 창동 서울아레나와 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝데몬헌터스’로 유명한 낙산성곽도 사업이 진행중이다. 창동 아레나 일대에는 야간경관 및 보행특화 경관사업을 적용한다. 거리에 미디어아트와 야간 조명을 설치해 공연 전후 방문객들이 공연장 밖에서 머물며 즐길 수 있는 체류형 문화공간을 만든다는 계획이다. 낙산에는 낙산성곽과 서울 도심을 한눈에 조망할 수 있는 전망·휴게공간을 만든다.

시는 올해 ‘2027 디자인경관사업’ 대상지 5곳을 추가로 선정해 지역 특성에 맞는 경관 개선을 실시할 계획이다. ▲노원구 당현천 수변문화 워터프론트 ▲강서구 마곡문화거리 문화광장 ▲도봉구 창동역 작은광장 ▲강동구 천호자전거거리 한강그린웨이 워밍업 스테이션 ▲양천구 용왕산 가로정원 등 총 5곳에 디자인 경관을 적용한다. 모두 2028년 착공이 목표다.


박재홍 기자
2026-08-04 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

따뜻한 강서, 저소득층 자활 ‘ON’[현장 행정]

자활홍보관 ‘강서마켓온’ 개관

캐주얼 면접으로 역량 중심 채용하는 성동

기간제 면접 복장 자율 시범 도입 경직된 조직 문화 개선·불편 해소

모두에게 귀 기울이는 마포 “홍대 주차문제 함께 해

불법 주정차 등 주민민원 잇따라 유동균 청장 “합리적 안 찾을 것”

남 부럽지 않은 동대문 청소년

XR설비 갖춘 ‘DDM아지트’ 개소 최동민 구청장 “맘껏 꿈 펼치길”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr