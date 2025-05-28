GH-한국건설기술연구원, ‘건설 디지털 전환’ 업무협약 체결



GH(사장 직무대행 이종선, 오른쪽)와 한국건설기술연구원장(원장 박선규)이 28일 ‘건설 디지털 전환(DX) 활성화 기회 파트너십’ 업무협약을 체결했다. (GH 제공)

경기주택도시공사(GH)와 한국건설기술연구원(KICT)이 28일 ‘건설 디지털 전환(DX) 활성화 기회 파트너십’ 업무협약을 체결했다.협약에 따라 양 기관은 GH 사업지구 내에서 건설정보모델링(BIM)과 확장현실(XR)을 결합한 스마트 건설기술의 테스트베드(시험공간)를 제공하고, 건설 현장의 디지털화 및 자동화 기반을 구축할 예정이다. 이와 함께 스타트업과 중소기업이 보유한 스마트 기술의 실증 및 현장 적용을 지원해, 성장과 일자리 창출에 기여한다.이날 협약식은 BIM과 XR 기술을 활용한 가상공간에서도 진행됐다. 이종선 GH 사장 직무대행과 박선규 한국건설기술연구원장이 확장현실로 구현된 하남 교산지구 신설 교량의 가상 현장에서 악수하고 협약을 체결하는 장면을 연출했다.GH는 현재 3기 신도시 하남 교산지구를 중심으로 스마트 건설기술의 테스트베드 및 실증 사업을 적극 추진 중이며, 앞으로도 국내 건설산업의 혁신 생태계 조성을 위한 다양한 협력 모델을 확대해 나갈 계획이다.이종선 사장 직무대행은 “이번 파트너십은 GH가 디지털 전환 시대에 발맞춰 건설 현장에 첨단 기술을 본격 도입하는 계기가 될 것”이라며 “GH는 스마트 건설기술 생태계를 이끄는‘퍼스트 무버(1st mover)’로 도약하겠다”라고 말했다.안승순 기자