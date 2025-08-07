김동연, “어르신에 대한 존경을 담아 최대한 지원” 약속

김동연 경기도지사는 7일 도담소에서 대한노인회 경기도연합회 임헌우 회장 등 37명의 회장단을 만나 ‘어르신들의 존중받는 삶’을 위해 “경기도가 최대한 지원하겠다”라고 약속했다.
김 지사는 “올여름 몹시 더웠는데, 경로당과 마을회관에 무더위쉼터, 취약계층 냉방비를 긴급 지원해서 우리 어르신들께서도 혜택을 보실 수 있지 않을까 싶다”며 “그 밖에 어르신 일자리는 최우수상을 받았고, 광역 최초로 간병 SOS 프로젝트를 해서 벌써 600명 정도 혜택을 받고 계신다고 한다. 여기에 경로당 운영경비도 18만 원으로 올렸고, 내년에는 더 인상하도록 노력하겠다”라고 밝혔다.
이어 “경기도의 어르신을 모시고 존경을 담아서 할 수 있는 최선의 것을 대한민국에서 가장 잘할 수 있도록 계속 노력하겠다. 필요한 것이 있으면 언제든 연락 주시기를 바란다”라며 “오늘은 효심이 깊었던 정조대왕이 어머니인 혜경궁 홍씨에게 모셨던 메뉴로, 그런 마음으로 모시려고 생각하고 소찬을 마련했다”라고 덧붙였다.
또 ‘간병 SOS 프로젝트’를 도입해 지금까지 약 600명의 어르신에게 간병비를 지원해 돌봄 사각지대 해소하고 있다. 경제적 어려움으로 간병에 어려움을 겪는 65세 이상 취약계층 어르신들에게 연간 최대 120만 원까지 간병비를 지원한다.
이외 ▲AI(인공지능) 노인말벗서비스. 안부 확인이 필요한 65세 이상 도내 거주 노인들에게 주 1회 정해진 시간에 인공지능이 약 3분간 전화를 거는 서비스 ▲AI 어르신 든든지키미. 학대받는 노인을 위한 인공지능 돌봄서비스로 위기 상황 발생 시 긴급 호출 ▲노인일자리 및 사회활동 지원사업에 2023년 10만 6,737명, 2024년 12만 4,795명, 2025년 12만 9,252명이 참여하고 있다.
안승순 기자
