김동연, “어르신에 대한 존경을 담아 최대한 지원” 약속



7일 오후 도담소에서 김동연 경기도지사가 대한노인회 경기도연합회 회원들과 오찬 간담회를 하고 있다. (경기도 제공)



7일 오후 도담소에서 김동연 경기도지사와 대한노인회 경기도연합회 회원들이 기념 촬영을 하고 있다. (경기도 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김동연 경기도지사는 7일 도담소에서 대한노인회 경기도연합회 임헌우 회장 등 37명의 회장단을 만나 ‘어르신들의 존중받는 삶’을 위해 “경기도가 최대한 지원하겠다”라고 약속했다.김 지사는 “올여름 몹시 더웠는데, 경로당과 마을회관에 무더위쉼터, 취약계층 냉방비를 긴급 지원해서 우리 어르신들께서도 혜택을 보실 수 있지 않을까 싶다”며 “그 밖에 어르신 일자리는 최우수상을 받았고, 광역 최초로 간병 SOS 프로젝트를 해서 벌써 600명 정도 혜택을 받고 계신다고 한다. 여기에 경로당 운영경비도 18만 원으로 올렸고, 내년에는 더 인상하도록 노력하겠다”라고 밝혔다.이어 “경기도의 어르신을 모시고 존경을 담아서 할 수 있는 최선의 것을 대한민국에서 가장 잘할 수 있도록 계속 노력하겠다. 필요한 것이 있으면 언제든 연락 주시기를 바란다”라며 “오늘은 효심이 깊었던 정조대왕이 어머니인 혜경궁 홍씨에게 모셨던 메뉴로, 그런 마음으로 모시려고 생각하고 소찬을 마련했다”라고 덧붙였다.경기도는 어르신들의 존중받는 삶을 위해 다양한 정책을 추진 중이다. 올해 유난히 힘든 여름을 보내고 있는 어르신들을 위해 경로당, 마을회관 등 무더위 쉼터와 취약계층에 냉방비 212억 원을 긴급 지원했다.또 ‘간병 SOS 프로젝트’를 도입해 지금까지 약 600명의 어르신에게 간병비를 지원해 돌봄 사각지대 해소하고 있다. 경제적 어려움으로 간병에 어려움을 겪는 65세 이상 취약계층 어르신들에게 연간 최대 120만 원까지 간병비를 지원한다.이외 ▲AI(인공지능) 노인말벗서비스. 안부 확인이 필요한 65세 이상 도내 거주 노인들에게 주 1회 정해진 시간에 인공지능이 약 3분간 전화를 거는 서비스 ▲AI 어르신 든든지키미. 학대받는 노인을 위한 인공지능 돌봄서비스로 위기 상황 발생 시 긴급 호출 ▲노인일자리 및 사회활동 지원사업에 2023년 10만 6,737명, 2024년 12만 4,795명, 2025년 12만 9,252명이 참여하고 있다.안승순 기자