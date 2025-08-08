순천농협, 장천지점 이전 개소식

구도심 내 금융 서비스 강화 위해 지점 이전



최남휴 조합장이 장천지점 이전 개점식에서 인사말을 하고 있다.

순천농협이 8일 조합원과 지역민, 임직원 등 80여명이 참석한 가운데 장천지점 이전 개점식을 가졌다.시중 은행들이 손익이 없을 경우 폐점을 하고 있는 모습과는 달리 순천농협은 조합원들의 편익을 위해 이용하기 쉬운 장소에서 다시 문을 열어 큰 대조를 보이고 있다.기존 장천지점 건물은 노후화됨에 따라 조합원과 지역민 사이에서 이전 요구가 많았다. 이에 순천농협은 직선거리 100m 정도 떨어져 있는 농협중앙회 남순천지점을 인수해 리모델링을 거쳐 이날 개점식을 가졌다. 조합원들의 요구에 부응하는 한편 지역 상권 활성화를 위한 중요한 조치로 평가 받고 있다.이번 개점은 농협은행의 구도심 내 지점 이전에 따른 공간 변화에 적극 대응하기 위해 순천농협이 해당 건물을 취득하고 점포를 이전, 조합원과 지역민에게 보다 편리한 금융 및 유통 서비스를 제공하고자 추진됐다. 구도심 상권이 어려운 여건 속에서도 순천농협은 지역사회와 조합원의 편의를 최우선으로 고려해 기존 지점 이전 개점을 통해 다양한 금융 서비스를 지속해서 제공한다는 방침이다.최남휴 조합장은 “기존 장천지점의 노후화로 인해 폐점이 불가피하다는 의견도 있었으나 조합원과 지역민의 요구에 부응하기 위해 이번 점포 이전과 개점을 추진하게 됐다”고 설명했다. 이어 “농협은행 점포 폐점으로 인한 구도심 금융 서비스 공백을 최소화하고 지역 경제 활성화에 기여하도록 노력하겠다”며 “앞으로도 조합원과 지역 주민의 삶의 질 향상과 지속 가능한 지역 발전을 위해 최선을 다 하겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자