‘서울핀테크랩’ 지원 기업, 국내외 누적 매출 8662억

창업 초기 기업 스케일업 도와
2018년부터 5295억 투자유치


  •
오세훈(왼쪽 두 번째) 서울시장이 지난해 3월 서울핀테크랩에서 열린 ‘핀테크 스타트업 간담회’에서 입주기업인들과 대화를 나누고 있다.
서울시 제공


서울시는 핀테크 스타트업 육성기관인 ‘서울핀테크랩’ 지원 기업들이 글로벌 성과를 기반으로 누적 매출 8662억원을 달성했다고 1일 밝혔다.

핀테크랩은 제2서울핀테크랩(마포)과 서울핀테크랩(여의도)에서 창업 초기 기업 지원·육성과 성장 단계 기업의 스케일업(사업 확대)을 지원하고 있다. 2018년부터 지난해 3분기까지 누적 매출 8662억원, 투자유치 5295억원을 기록했다.

지난해 1~3분기에만 핀테크랩 입주기업 155곳에서 매출 2158억원, 투자유치 712억원, 신규 고용 595명을 달성했다. 핀테크랩은 멘토링·컨설팅 337건, 금융권 및 대･중견기업과의 사업 연계 33건을 지원하며 기업 경쟁력을 높였다.

해외 성과도 확대됐다. 세계 최대 규모의 핀테크 행사인 미국 ‘머니2020’ 행사에서 파트너십 미팅 174건을 진행해 463억원 규모 투자 논의와 2151억원 규모 기술 협상을 끌어냈다. 또 싱가포르 핀테크 페스티벌(SFF)에서도 비즈니스 미팅 165건, 기술검증(PoC) 논의 70건이 진행됐다.

이수연 서울시 경제실장은 “새해에도 서울 핀테크 기업이 세계시장에서 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 지원을 이어 가겠다”고 말했다.


유규상 기자
2026-01-02 28면
