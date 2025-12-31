김미숙 경기도의원, 의사상자 예우 및 지원 강화를 위한 간담회 개최



김미숙 의원이 30일 경기도의회에서 의사상자 예우 및 지원 방안 마련을 위한 간담회를 개최하고 의사상자 관련 단체 관계자와 의견을 나누고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회 김미숙 의원(더불어민주당, 군포3)은 지난 12월 30일 경기도의회에서 의사상자 예우 및 지원 방안 마련을 위한 간담회를 개최했다.이번 간담회는 타인의 생명과 안전을 지키기 위해 헌신한 의사상자와 유가족에 대한 예우 및 지원 실태를 점검하고, 제도 운영 과정에서 드러난 문제점과 개선 방안을 논의하기 위해 마련됐다.김미숙 의원은 이날 간담회에서 “의사상자는 공동체의 생명과 안전을 위해 자신을 희생한 분들로, 국가와 사회가 끝까지 책임지고 예우해야 할 대상”이라며 “그러나 현장에서는 여전히 제도적 한계와 지원의 사각지대가 존재하고 있다”고 지적했다.특히 김 의원은 “경기도 내 의사상자 등에 대한 사회적 인식 개선을 위한 홍보와 교육이 충분히 이루어지지 않고 있다”며 “지원 제도에 대한 도민 인지도가 낮아 실질적인 도움이 현장까지 전달되지 못하는 문제가 있다”고 강조했다. 이어 “경기도 차원의 체계적인 홍보와 교육 강화가 반드시 필요하다”고 밝혔다.이날 간담회에는 의사상자 관련 단체 관계자 등이 참석해 지원 절차의 어려움과 예우 확대 필요성, 인식 개선 방안 등에 대해 다양한 의견을 나눴다.한편, 김미숙 의원은 지난 2023년 의사상자에 대한 예우와 지원의 제도적 미비점을 개선하기 위해 관련 조례 개정을 대표 발의하며, 의사상자 보호를 위한 제도 개선을 지속적으로 선도해 왔다. 이번 간담회 또한 이러한 의정 활동의 연장선에서 마련된 것이다.김 의원은 “오늘 논의된 의견을 토대로 관계 기관과 지속적으로 협력해 제도 개선과 인식 제고가 함께 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “의사상자의 숭고한 희생이 사회적으로 존중받는 경기도를 만드는 데 앞장서겠다”고 말했다.온라인뉴스팀