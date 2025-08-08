박상혁 서울시의회 교육위원장, ‘2025 AI·디지털 러닝 페스티벌 개막식’ 참석

“AI는 아이들 배움의 도구, 교사의 따뜻한 교감과 열정이 교육의 본질”



축사하는 박상혁 위원장



지난 7일 서울 코엑스에서 개최된 ‘2025 AI·디지털 러닝 페스티벌 개막식’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회 교육위원회 박상혁 위원장(국민의힘, 서초구 제1선거구)은 지난 7일 서울 코엑스에서 개최된 ‘2025 AI·디지털 러닝 페스티벌 개막식’에 참석해 축사를 전하고, 서울교육의 미래를 향한 제도적 지원 의지를 밝혔다.서울시교육청 주관으로 열린 이번 행사는 AI 및 디지털 기술을 활용한 수업 사례를 현직 교사들의 수업 사례 발표와 시연으로 진행되었으며, 초중등 교원, 학부모, 교대 및 사범대 재학생 등 다양한 교육 관계자들이 참여해 AI 교육의 현재와 미래를 체험하는 자리였다.특히 행사장에는 총 95개의 운영 부스와 30개의 실습 연수 과정이 마련되었는데, 이를 통해 생성형 AI를 활용한 창의 수업, VR·AR 기반 실감형 콘텐츠, 음악·미술 등 예술 교과와의 디지털 융합 수업 등 AI를 활용한 여러 창의적인 교육방법들이 제시됐다.박 위원장은 축사에서 “현재 교육현장은 AI와 디지털 기술의 발전으로 빠르게 변화하고 있으며, 이는 거스를 수 없는 세계적인 교육의 흐름입니다. 이러한 변화 속에서, 우리 아이들이 AI와 디지털 환경에 종속되지 않고, 이를 능동적으로 활용하는 주체로 성장하는 것은 매우 중요하다”고 강조했다.이어 “아이들에게 가장 중요한 교육의 가치를 전달하는 분들은 바로 이 자리에 계신 선생님들”이라며, “AI가 대체할 수 없는 교육의 본질은 선생님 한 분 한 분의 열정과 창의성 그리고 아이들과 따뜻한 교감에 있다”고 말했다.또한 박 위원장은 지난 5월 서울시의회에 공식 출범한 ‘AI 경쟁력 강화 특별위원회’ 활동과, AI 기반 교육 혁신 및 안전관리 시스템 도입을 위한 ‘서울특별시교육청 교육안전 기본 조례’ 개정 등을 언급하며 “AI를 단순한 기술이 아닌 서울교육 발전의 상징으로 만들기 위해 서울시의회는 제도적 기반 마련과 정책적 지원을 충실하게 해나가고 있다”고 밝혔다.끝으로 박 위원장은 서울시의회 교육위원회가 교육현장의 목소리를 서울 교육 정책에 충실히 반영하고, AI와 디지털 교육 혁신을 위한 지원을 아끼지 않겠다는 뜻을 밝히면서, 이번 페스티벌의 성공적인 개최를 위해 애쓴 서울시교육청 관계자들과 참여 교사들에게 깊은 감사의 뜻을 전했다.온라인뉴스팀