용인축구협회 간부, 공무원 폭행···이상일 시장, “단호하게 조치해야”

이상일 용인특례시장은 최근 용인시 축구협회 소속 전무이사가 저녁 식사를 하던 중 시 공무원을 폭행한 사건과 관련해 15일 “폭력 행사는 용납되기 어려운 일로 당사자는 합당한 책임을 져야 하고, 축구협회도 이 문제를 어물쩍 넘겨서는 안 되며 단호한 조치를 해야 한다”라고 말했다.이 시장은 “어떤 사안을 두고 생각이 달라 언쟁을 할 수는 있겠지만 뜻대로 안 된다고 폭력을 행사하는 것은 상식과 스포츠 정신에 어긋나는 매우 잘못된 행위”라며 “가해 당사자와 협회가 책임 있는 행동을 해야 하고, 제대로 하는지 지켜볼 것”이라고 밝혔다.이어 “시는 그동안 시민프로축구단 창단을 위한 준비작업을 하면서 용인시 축구협회와 협력을 해 왔는데 이번 일로 시와 협회의 신뢰가 훼손될까 우려한다”며 “협회가 책임감 있는 선제적인 조치로 신뢰를 회복하는 노력을 기울이기를 바란다”라고 덧붙였다.용인시축구협회 전무이사의 폭행 사건은 이달 초 축구장 대여 문제와 관련해 시 관계자들과 협회 측 인사들이 식사하며 논의하던 중 발생했다. 피해 공무원은 협회 전무이사를 경찰에 고소했다.안승순 기자