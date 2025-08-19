AI 2단계 ‘실증밸리 조성’ 국무회의 통과

광주 6000억 규모 2단계 사업 추진

생산 9831억·고용 6281명 효과 기대

광주시는 핵심 성장동력으로 추진하는 인공지능(AI) 2단계 ‘AI전환(AX) 실증밸리’ 조성 사업 추진계획이 국무회의를 통과했다고 18일 밝혔다.광주시는 AI 1단계 사업의 성과와 첨단 3지구 AI지식산업센터 건립 등 기반시설을 기반으로 총 6000억원 규모의 2단계 사업을 추진할 계획이다. 2단계 사업은 앞으로 국가연구개발사업평가 총괄위원회 심의·의결을 통해 예비타당성조사 면제가 확정되며, 하반기 사업계획 적정성 검토를 거쳐 내년부터 5년간 추진될 예정이다. 광주시는 지난 5년간 4300억원 규모 1단계 사업을 통해 국가AI데이터센터, 대형 드라이빙 시뮬레이터 등 기반시설을 구축했다.새로 시작되는 2단계 사업은 시민들의 일상과 기업활동에 AI를 적용하는 것으로, 모든 시민이 AI 기술의 혜택을 체험하고 공유하는 AI 모델 구현을 목표로 ‘모빌리티와 에너지산업 분야 AX 핵심기술’을 개발할 계획이다. 이를 위해 복지시설과 공원·주차장 등 3375개 공공시설을 개방하고 48개 혁신기관의 연구장비 3879종을 기업 실증 용도로 제공한다.시는 또 국가AI집적단지·AI규제자유특구 지정을 추진하며, 국가 AI컴퓨팅센터 유치에도 적극 대응할 계획이다. 이번 사업으로 생산유발 9831억원, 부가가치유발 4942억원, 고용유발 6281명 등의 경제 효과가 기대된다고 시는 설명했다.﻿광주 홍행기 기자