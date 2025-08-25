양천구의회, 주민의 혼란과 갈등 줄이는 지역 재개발·재건축 정책 마련에 나서

-양천구의회 정책연구모임, 1차 세미나 마쳐

-주민 혼란 해소와 실질적 대안 마련 위한 첫걸음이라는 평가



서울양천구의회 의원연구단체인 ‘양천구 재개발·재건축 정책 연구모임’ 참가자들이 지난 21일 제1차 정책연구 세미나를 마치고 기념 사진을 찍고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 양천구의회 의원연구단체인 ‘양천구 재개발·재건축 정책 연구모임’이 지난 21일 양천구의회 1층 회의실에서 제1차 정책연구 세미나를 열었다. 최근 양천 지역에서는 다양한 형태의 재개발·재건축 정비사업이 추진되고 있으나, 복잡한 절차와 유형별 차이에 대한 주민들의 이해 부족으로 갈등과 혼란이 빈번히 발생하고 있다. 이에 연구모임은 정비사업 전반에 대한 이해도를 높이고, 주민 눈높이에 맞는 실질적인 정책 마련을 위해 만들어졌다.이날 세미나에는 본 연구단체의 대표의원인 공기환 부의장을 비롯해 임준희 복지건설위원장, 이재식 의원, 김수진 의원, 신우정 의원 등이 참석했다. 강의는 도시공학 박사이자 연구용역기관 리얼플랜트의 이은숙 대표가 ‘재개발·재건축 사업의 종류와 이해’ 주제로 맡았다. 공기환 부의장은 “의원연구단체의 본래의 취지가 희석되지 않도록 책임 있는 지방자치의 가치를 실현해 나가겠다”며 “유익하고 가치 있는 연구 성과를 도출하여 양천구민에게 실질적으로 도움이 되는 정책 대안을 제시하겠다”고 강조했다.연구모임은 앞으로도 학습과 현장 경험을 병행하며 정책 연구의 내실을 더욱 공고히 해나갈 계획이다. 오는 9월 19일 열리는 제2차 세미나에서는 제1차 세미나의 논의를 바탕으로 한층 심도 있는 강의와 토론이 이어질 예정이다. 아울러 세미나 이후에는 성공적인 재개발·재건축 사례 지역을 두 차례에 걸쳐 현장답사를 진행해, 실제 추진 과정과 주민 참여 사례를 면밀히 분석하고 정책적 시사점을 도출할 방침이다.한준규 기자