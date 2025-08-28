김용호 서울시의원, 용강중학교 인조잔디 운동장 완공식 축사 및 시설점검

“서울시 예산 6억5천만 원 지원으로 학생들의 안전한 체육활동 기반 마련”

“향후 체육관 증축 및 시설 유지·보수예산 확보 의지도 밝혀”



지난 27일 용산구 이촌1동 소재 용강중학교 인조잔디 운동장 완공식에 참석한 김용호 서울시의원(앞줄 중앙)이 내빈들과 단체 기념촬영을 하고 있다.



지난 27일 용산구 이촌1동 소재 용강중학교 인조잔디 운동장 완공식에 참석한 김용호 서울시의원이 축사하고 있다.



지난 27일 용산구 이촌1동 소재 용강중학교 인조잔디 운동장 완공식에 참석한 김용호 서울시의원(오른쪽 네 번째)이 테이프 커팅을 하고 있다.



지난 27일 용산구 이촌1동 소재 용강중학교 인조잔디 운동장 완공식에 참석한 김용호 서울시의원(앞줄 중앙)이 용강중학교 축구부 학생들과 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 의정활동하고 있는 김용호 시의원(국민의힘, 용산1)은 지난 27일 용산구 이촌1동 소재 용강중학교 인조잔디 운동장 완공식에 참석, 축사와 함께 시설점검을 했다.이날 행사에는 김 의원을 비롯해 용강중학교 권충환 교장, 이태승 교감, 최광호 축구부장, 장태우 축구감독, 학교운영위원회 김민영 위원장, 축구부 학생 등 70여명이 참석하여 인조잔디 운동장 완공을 축하했다. 김 의원은 지난 7월 말에도 학교를 직접 방문해 공사 현장 및 진행 상황을 점검하고 관계자들을 격려하는 등 사업의 원활한 추진을 위해 꾸준히 관심을 기울여왔다.용강중학교는 오랫동안 학생들의 체육활동 공간 개선을 위해 인조잔디운동장 조성을 숙원사업으로 추진해 왔으며, 학부모와 학교 관계자들의 지속적인 요청과 성원이 이어져 왔다.김 의원은 인사말에서 “지난 연말 2025년도 서울시 예산 편성 과정에서 6억5천만 원이라는 큰 예산을 확보하는 데 어려움도 있었지만, 이를 확보한 결과 지난 7월 초 공사를 착공할 수 있었고 오늘 드디어 완공을 보게 되어 감회가 깊다”며 “특히 인조잔디구장 건립을 오랫동안 염원해온 학교 관계자와 학부형들, 일반 학생들, 그리고 축구부 학생들 이상 감격스럽다”고 소회를 밝혔다.이어 김 의원은 “앞으로 학생들이 안전한 인조잔디 운동장에서 마음껏 뛰놀고, 축구부 학생들도 부상 위험 없이 훈련할 수 있게 되어 매우 기쁘다”고 덧붙였다.아울러 김 의원은 “그동안 방송시설 및 축구부실 내부 공사 등 용강중학교의 시설환경 개선에 각별한 관심을 기울여왔으며, 앞으로도 노후화된 체육관 증축 또는 개축, 시설 유지·보수와 야간 조명등 설치를 위한 예산 확보에도 최선을 다하겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀