양천구, 어르신 디지털 쉼터 ‘스마트경로당’ 연내 20개소 조성

첨단기기 갖춘 ‘어르신 맞춤 복지공간’ 마련

‘스마트경로당 매니저’가 디지털 격차도 해소

스마트 경로당에서 어르신들과 스마트테이블 프로그램을 체험하고 있는 이기재 양천구청장. 양천구 제공

서울 양천구는 디지털 기기를 활용해 맞춤형 건강관리와 비대면 프로그램을 지원하는 ‘스마트경로당’을 연내 20개소 추가 조성한다고 2일 밝혔다.스마트경로당에는 ▲혈압계·체성분 분석계 등 IoT 기반 안면인식 건강관리시스템 ▲스마트TV·스피커·카메라 등 화상장비 ▲스마트워킹·스마트테이블 등 디지털 기기 등이 도입된다. 먼저 안면인식 기반 건강관리 시스템은 혈당 및 체성분 등 어르신 개인별 건강 상태를 측정·수집해 데이터를 분석하고 문자 알림 서비스를 통해 맞춤형 건강관리 정보를 제공한다.화상장비로는 85인치 대형 스마트TV와 화상 플랫폼을 통해 웃음치료, 건강체조, 노래교실 등 다양한 비대면 프로그램을 운영한다. 또 여러 경로당이 동시에 참여하는 화상회의를 열어 회원들 간 소통과 교류를 활성화한다.실내 걷기 운동기구인 스마트워킹은 유명한 관광지 산책 코스를 바탕으로 맞춤형 솔루션을 제공하고, 스마트테이블은 터치형 화면을 활용한 인지 강화 게임으로 치매예방을 돕는다.이에 더해 스마트기기가 낯선 어르신들을 위해 경로당마다 노인일자리사업과 연계한 ‘스마트경로당 매니저’를 배치해 기기 사용법을 알려주고, 스마트폰 교육도 진행한다.이기재 양천구청장은 “스마트경로당 확대 운영을 통해 어르신들이 빠르게 변화하는 디지털 환경에 적응하도록 돕고, 건강하고 행복한 노후를 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.유규상 기자