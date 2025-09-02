순천지역 대학생들, 여름방학 직장체험 만족도는···‘100%’

7월 28일부터 8월 22일까지 운영



지난 7월 여름방학 대학생 직장체험 연수생들이 순천시 청년센터 문화공연장에서 사전 직무교육을 받고 있다.

순천시가 ‘2025년 여름방학 대학생 직장체험’ 만족도 조사결과 100%의 만족도를 기록했다고 2일 밝혔다.시는 대학생들의 실무 능력배양과 진로탐색 기회 제공을 위해 지난 7월 28일부터 8월 22일까지 순천시청 및 공공기관에서 대학생 25명이 참여하는 ‘여름방학 대학생 직장체험’ 프로그램을 운영했다.프로그램 종료 후 실시한 만족도 조사에서 참가자 전원이 프로그램에 만족한다고 응답했다. 또 직장체험으로 도움이 된 점에 대한 응답은 △조직·사회생활 경험 △적성·진로설계 △경제적 지원 △직업 정보 탐색 순으로 나타났다.이번 프로그램의 한 참여자는 “직장체험을 통해 현장에서만 얻을 수 있는 실제 경험을 바탕으로 소통능력과 상황 대처능력의 중요성을 느꼈다”며 “사회생활에 대한 두려움이 줄고 진로와 취업 준비에 도움이 될 것 같다”고 말했다.시 관계자는 “대학생 직장체험이 사회적응의 발판이 되고, 진로탐색을 통해 원하는 사회구성원으로 성장하길 바란다”며 “이번 만족도 조사 의견을 반영해 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다”고 말했다.순천 최종필 기자