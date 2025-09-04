서울Pn

검색

서울 방치된 완충 녹지 12곳 시민 정원으로

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시 “공공 공사현장 안전지수 양호”

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

용산구, 효창동 5-307번지 일대 재개발사업 정

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

자율주행 순찰로봇, 동대문 누빈다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

경과원, ‘2025 Best of CHAMP’ 전국 최우수 기관 선정···노동부 장관상 수상

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
3년간 중소기업 인재 2200명 양성···기업 경쟁력 강화


  •
경기도경제과학진흥원이 4일 용산 드래곤시티 그랜드볼룸 한라홀에서 열린 ‘2025 Best of CHAMP’ 시상식에서 최우수 기관으로 선정돼 고용노동부 장관상을 받았다. (경과워 ㄴ제공)


경기도경제과학진흥원(경과원)이 4일 용산 드래곤시티 그랜드볼룸 한라홀에서 열린 ‘2025 Best of CHAMP’ 시상식에서 고용노동부 장관상을 받았다. 고용노동부 장관상은 전국 최우수기관에 수여한다.

경과원은 오랫동안 쌓아온 운영 노하우와 체계적인 교육 프로그램 관리 역량을 바탕으로, 전국 65개 지역산업맞춤형 공동훈련센터 중 1위를 차지했다.

경과원은 훈련 실적, 교육 전담자의 전문성, 참여기업과 교육생 만족도 등 모든 평가 항목에서 우수한 성과를 거두며 전국 공동훈련센터의 모범사례로 주목받았다.

경과원은 최근 3년간 계층별 맂더십과 이러닝, 기계·IT·품질 등 20개 분야의 맞춤형 직무 교육을 통해 총 2,218명의 교육생을 양성하면서 중소기업 재직자의 직무능력 향상과 지역 기업 경쟁력 강화에 기여했다.

또한 2015년부터 쌓아온 10년간의 운영 경험을 바탕으로 강사 관리, 과정 개설, 자체 점검 등 정성 지표에서도 높은 점수를 받았다.

경과원은 앞으로도 인공지능, 디지털 전환, 친환경 산업 등 신산업 분야에서 필요한 인재를 적극적으로 양성해 나갈 계획이다.

현창하 경과원 미래신산업부문 상임이사는 “이번 장관상은 경과원이 단순한 교육 제공을 넘어 경기도 중소기업·벤처·스타트업의 든든한 동반자로 자리매김했음을 보여주는 성과”라며 “앞으로도 산업 변화에 선제적으로 대응할 수 있는 인재를 양성하고, 기업의 지속 성장을 지원하는 파트너로서 책임을 다하겠다”라고 말했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

정책·행정 최신 기사
정책브리핑(Korea.kr) 최신 보도자료

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “한강버스, 서울의 명물 기대… 시민 여가문

‘한강, 서울의 미래’ 토론회 개최

주민센터서 인권·환경·복지 배워요, ‘1동 1대학’

김미경 구청장, 은평 1동서 특강

강동 주차장 부지에 모듈러 교실 지어 과밀학급 해소

강동구청·교육청·강빛초 업무협약 총 26개 학급 운영해 학습권 보호

‘일자리 창출 리더’ 영등포… 5회 연속 ‘고용률

통계청 발표… 11일 취업 박람회도

채용 정보더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr