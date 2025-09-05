김용일 서울시의원, 서울시립도서관(서대문) 추진 현황 점검



지난 4일 서울시 문화시설과 관계자로부터 서울시립도서관(서대문)의 추진 현황을 보고 받은 김용일 의원(오른쪽)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 4일 서울시 문화시설과 관계자로부터 서울시립도서관(서대문)의 추진 현황을 보고 받았다고 밝혔다.서울시립도서관(서대문)은 서대문구 북가좌동 479번지(3,486㎡)에 지하1층~지상5층, 연면적 9109㎡ 규모로 건축되며, 2027년 완공 예정이다. 총사업비는 675억원이다. 지난해 8월 착공 이후 현재 지하1층 골조 공사 중으로, 공정률은 약 17.2%로 2027년 5월 공사를 마칠 예정이다.김 의원은 도서관 관련 조기건립 추진위원으로서 지난 2022년 9월 제314회 서울시의회 임시회에서 시립(가재울) 도서관의 조기 건립 촉구를 위한 시정질문을 진행한 바 있으며, 이후에도 서울시 문화시설과를 비롯한 다양한 관계자들과 지속적이고 적극적으로 논의의 장을 가지며 시립(가재울) 도서관의 원활한 추진을 위해 노력해 왔다.또한 시민의 도서관 인식과 홍보에 도움이 되도록 향후 도서관의 이름으로 지역명인 ‘가재울’을 포함하는 것을 제안한 바 있다.김 의원은 “지역 공동체 활성화와 공공의 서재로 역할을 다할 도서관이 차질없이 지어질 것을 기대한다”라며 “착공식을 시작으로 공사가 순조롭게 진행되어 주민들이 하루빨리 새로운 도서관을 이용할 수 있도록 지속적인 관심을 가지고 챙기겠다”고 언급했다.온라인뉴스팀