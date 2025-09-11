서울Pn

검색

서울 체력인증센터 100곳으로… 건강 수명 3세

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시, 추석 대비 ‘온라인 축산물·배달앱 반찬’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

한강변 정비 ‘강동 리버 그린웨이’ 본궤도

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

아이들의 생각이 곧 정책으로… 성북구 ‘아동친화도

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

유경현 경기도의원, “아동 납치 시도 늘어나는데... 아동 실종 예방위한 사전 지문등록 사업은 오히려 뒷걸음”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

안전행정위원회 유경현 의원. 9월 10일 열린 경기도 제2차 추가경정 예산안 심의에서 증가 추세인 아동, 치매노인 예방위한 사전 지문등록 사업 중요성 강조. (사진=경기도의회)


유경현 경기도의원(더불어민주당, 부천7)이 매해 늘어나는 추세인 아동, 치매노인 예방을 위한 사전 지문등록 사업의 중요성을 강조했다.

경기도의회 안전행정위원회 유경현 의원은 10일 열린 경기도 제2차 추가경정 예산안 심의에서 경기남부자치경찰위원회(이하 남부자치경찰위)의 ‘실종예방 체계 구축 사업’의 저조한 예산 집행률과, 매해 비슷한 수준의 사업 실적에 대해 지적했다.

최근 서울시 서대문구, 광명시에서 초등학생 유괴 시도 등 아동을 대상으로 한 범죄 시도가 잇따르며 학부모의 불안이 날로 커지고 있다. 아동 대상 실종 및 납치의 위험은 커지는 반면 아동 실종예방을 위한 사전 지문등록 실적은 2023년 대비 2024년 오히려 더 감소한 것으로 나타났다.

사전 지문등록 사업은 아동, 치매노인, 지적장애인 등의 실종에 대비해 경찰시스템에 지문, 보호자 연락처 등을 등록하는 사업이다. 지문등록을 원하는 도민은 경찰서 방문, 안전DREAM 앱을 이용하면 된다. 또한 유치원, 어린이집 등의 기관은 ‘찾아가는 현장 방문 서비스’를 신청해 지문을 등록할 수 있다.

한편 최근 3년간 남부자치경찰위의 지문등록 실적을 살펴보면 2023년 63,414에서 2024년 63,227로 다소 감소했다. 2025년의 경우도 상반기 기준으로 지문등록 실적이 지난해 대비 29%(18,057건)에 불과한 수준이다.

심지어 지난해 대상별 실적을 보면 18세 미만 아동 총 55,152명이 지문을 등록했는데, 이는 전년 대비 2,197명이 감소한 수치다. 경기도 아동 실종 신고가 2020년 5,843에서 2024년 7,093건으로 매해 증가하는 추세에 역행한다.

유 의원은 “매해 실종되는 아동도, 치매노인도 늘어나는데 지문등록 사업 실적은 항상 비슷한 수준이다”며 “가족 중 누군가 실종되면 모든 가족의 시간이 멈추는 만큼, 가족의 실종으로 슬픔을 겪는 도민이 없도록 사전 지문등록 사업 활성화를 위해 최선을 다해주길 바란다”며 강조했다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “백사마을 사회통합·상징 공간 될 것”

35층·3178가구 명품단지 탈바꿈 12월 철거 완료… 2029년 입주 목표

청년 창업에 날개… 유니콘 키우는 성동[현장 행정]

‘성동청년 창업이룸센터’ 문 열어

착한 소비로 나눔 실천할 중랑구민 모여라

12일 중앙광장서 ‘새마을 알뜰장터’ 재사용 물품 판매 수익 취약층 지원

“치매노리터서 기억·집중력 키워요”…어르신 정신건강

상반기 청림동 등서 1193명 참여 만족도 조사 5점 만점에 평균 4.6 구강 건강 프로그램도 연계 진행

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr