유경현 경기도의원, “아동 납치 시도 늘어나는데... 아동 실종 예방위한 사전 지문등록 사업은 오히려 뒷걸음”



안전행정위원회 유경현 의원. 9월 10일 열린 경기도 제2차 추가경정 예산안 심의에서 증가 추세인 아동, 치매노인 예방위한 사전 지문등록 사업 중요성 강조. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

유경현 경기도의원(더불어민주당, 부천7)이 매해 늘어나는 추세인 아동, 치매노인 예방을 위한 사전 지문등록 사업의 중요성을 강조했다.경기도의회 안전행정위원회 유경현 의원은 10일 열린 경기도 제2차 추가경정 예산안 심의에서 경기남부자치경찰위원회(이하 남부자치경찰위)의 ‘실종예방 체계 구축 사업’의 저조한 예산 집행률과, 매해 비슷한 수준의 사업 실적에 대해 지적했다.최근 서울시 서대문구, 광명시에서 초등학생 유괴 시도 등 아동을 대상으로 한 범죄 시도가 잇따르며 학부모의 불안이 날로 커지고 있다. 아동 대상 실종 및 납치의 위험은 커지는 반면 아동 실종예방을 위한 사전 지문등록 실적은 2023년 대비 2024년 오히려 더 감소한 것으로 나타났다.사전 지문등록 사업은 아동, 치매노인, 지적장애인 등의 실종에 대비해 경찰시스템에 지문, 보호자 연락처 등을 등록하는 사업이다. 지문등록을 원하는 도민은 경찰서 방문, 안전DREAM 앱을 이용하면 된다. 또한 유치원, 어린이집 등의 기관은 ‘찾아가는 현장 방문 서비스’를 신청해 지문을 등록할 수 있다.한편 최근 3년간 남부자치경찰위의 지문등록 실적을 살펴보면 2023년 63,414에서 2024년 63,227로 다소 감소했다. 2025년의 경우도 상반기 기준으로 지문등록 실적이 지난해 대비 29%(18,057건)에 불과한 수준이다.심지어 지난해 대상별 실적을 보면 18세 미만 아동 총 55,152명이 지문을 등록했는데, 이는 전년 대비 2,197명이 감소한 수치다. 경기도 아동 실종 신고가 2020년 5,843에서 2024년 7,093건으로 매해 증가하는 추세에 역행한다.유 의원은 “매해 실종되는 아동도, 치매노인도 늘어나는데 지문등록 사업 실적은 항상 비슷한 수준이다”며 “가족 중 누군가 실종되면 모든 가족의 시간이 멈추는 만큼, 가족의 실종으로 슬픔을 겪는 도민이 없도록 사전 지문등록 사업 활성화를 위해 최선을 다해주길 바란다”며 강조했다.온라인뉴스팀