변재석 경기도의원, “생활권 기반 중학교 학군 재설계와 학부모 의견수렴 즉각 추진해야”



교육행정위원회 변재석 의원. 9월 10일 열린 제386회 경기도의회 임시회 교육행정위원회 회의에서 생활권 기반 통학 안전 고려한 학군 재설계, 학부모 의견수렴 추진 촉구. (사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회 변재석 의원(더민주, 고양1)은 9월 10일(수) 열린 제386회 경기도의회 임시회 제1차 교육행정위원회 회의에서 「2026학년도 경기도 중학교 무시험 입학 추첨방법과 학교군 및 중학구(안)」을 심의하며, 생활권과 통학 안전을 고려한 학군 재설계, 학부모와의 소통을 통한 제도 개선 필요성을 거듭 촉구했다.변재석 의원은 “지난해에도 같은 문제를 지적했지만 이번 안건에 전혀 반영되지 않았다”며 유감을 표하고, “학생과 학부모의 생활권, 통학 거리와 안전을 반영한 학군 재설계가 반드시 필요하다”고 강조했다.이어 “행정구역 중심의 학군 운영은 현실과 괴리가 크다”며, 교육청이 책임 있게 생활권 기반 학군 개편과 학부모 소통을 추진할 것을 주문했다.또한 변 의원은 교육청에 △외부 연구용역을 통한 체계적 대안 마련 △부서 간 협업을 통한 실행력 강화 △학부모 공청회 등 의견 수렴 절차의 조속한 추진을 요구하며, “학부모와의 소통 없이 추진되는 학군 정책은 더 이상 지속될 수 없다”고 목소리를 높였다.이에 대해 경기도교육청 행정국 한근수 국장은 “위원님께서 제안하신 연구용역과 부서 간 협의체 운영은 적극적으로 추진하겠다”며 “학부모 공청회 역시 필요성에 공감하며 별도 논의를 거쳐 일정을 확정할 수 있도록 노력하겠다”고 답변했다.변재석 의원은 끝으로 “교육은 학생과 학부모의 일상 속에서 작동해야 한다”며, “도의회가 교육청과 함께 현실적인 학군 대안을 마련하고 학부모와 소통하는 자리를 지속적으로 만들어 가겠다”고 밝혔다.한편 변 의원은 지난 9일 열린 제3차 본회의 5분 자유발언에서도 고양 덕양구의 중학교 학군 불균형 문제와 함께 고등학교 배정 불균형 문제를 지적하며, 학령기 학생들의 통학 여건 개선을 위한 종합적 대응을 촉구한 바 있다.온라인뉴스팀