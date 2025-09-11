서울Pn

서울 체력인증센터 100곳으로… 건강 수명 3세

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시, 추석 대비 ‘온라인 축산물·배달앱 반찬’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

한강변 정비 ‘강동 리버 그린웨이’ 본궤도

아이들의 생각이 곧 정책으로… 성북구 ‘아동친화도

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

김동연 “李 대통령 100일, 구름이 걷히고 하늘은 맑게 갰다(雲捲天晴)”

“경기도가 ‘대한민국 성장의 심장’이 돼 힘차게 뛰겠다”


  •
김동연 경기도지사 SNS 캡처


김동연 경기도지사가 “이재명 대통령의 100일은 한국 경제에 구름이 걷히고 하늘이 맑게 갠 ‘운권천청’(雲捲天晴)’의 시간이었다”라고 평가했다.

김 지사는 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 이같이 글을 시작하며 “오늘 기자회견에서도 (‘운권천청’(雲捲天晴)‘의 시간) 여실히 드러났다”라고 밝혔다.

그는 “확장재정의 역할을 강조하신 부분에 적극 동감한다. 지금은 돈을 쓸 때다. 재정이 성장의 마중물이 되어야 한다”며 “대통령께서 말씀하신 대로 부채비율 50%는 우리 경제가 충분히 감당할 수 있는 수준”이라고 화답했다.

이어 “오히려 지금 적극 재정을 펼쳐야 미래세대의 부담을 줄일 수 있고 중장기적으로 재정전건성 확보의 선순환 구조를 만들어갈 수 있다”라고 적었다.

김 지사는 “아울러, 재생에너지 확대에 대한 실용적 접근이 돋보였다”며 “반도체, AI 등 미래산업의 전력 문제를 해결하는 것에 우리 경제의 사활이 달려있다고 해도 과언이 아니다”라고 강조했다.

그러면서 “대통령께서 강조하신 대로 문제는 속도다. 지난 3년, 경기도는 신규 태양광으로 원전 1기 규모인 1GW를 설치했고 앞으로도 가장 빠른 속도로 산단RE100, 영농형 태양광 등 재생에너지를 확충해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

끝으로 “이재명 정부는 ‘국민주권정부’이자 ‘성장정부’”라며 “경기도가 ‘대한민국 성장의 심장’이 되어 힘차게 뛰겠다”라고 다짐했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
Leaders Today

오세훈 “백사마을 사회통합·상징 공간 될 것”

35층·3178가구 명품단지 탈바꿈 12월 철거 완료… 2029년 입주 목표

청년 창업에 날개… 유니콘 키우는 성동[현장 행정]

‘성동청년 창업이룸센터’ 문 열어

착한 소비로 나눔 실천할 중랑구민 모여라

12일 중앙광장서 ‘새마을 알뜰장터’ 재사용 물품 판매 수익 취약층 지원

“치매노리터서 기억·집중력 키워요”…어르신 정신건강

상반기 청림동 등서 1193명 참여 만족도 조사 5점 만점에 평균 4.6 구강 건강 프로그램도 연계 진행

