김동연 “‘4.16 생명안전공원’이 ‘4.16아카이브’ 가치 이어가도록 최선 다할 것”

‘단원고 4·16아카이브’, 유네스코 세계기록유산 아·태 지역목록 등재


김동연 경기도지사SNS 캡처


‘단원고 4·16아카이브’가 유네스코 세계기록유산 아시아태평양 지역목록 등재를 위한 국내 심사를 통과와 관련해 김동연 경기도지사가 “‘4.16 아카이브’의 가치를 이어 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다.”라고 밝혔다.

김 지사는 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “세월호 참사의 기록, ‘단원고 4.16아카이브’가

세계기록유산 등재를 향한 첫 관문을 넘었다”며 “‘4.16기억교실’에는 수학여행을 떠났던 단원고 2학년 학생들과 선생님들의 마지막 흔적이 그대로 남아있다”라고 적었다.

이어 “저도 2학년 3반 도언이, 6반 영인이 자리에 앉아 편지를 남겼다. 아이들 한 명 한 명의 숨결과 얼굴이 생생하게 다가오는 것 같았다. 기억교실은 그리움과 성찰, 공감과 연대의 가치를 담은 공간”이라고 덧붙였다”며 “나아가 생명과 안전이 존중받는 사회를 향한 약속의 공간”이라고 덧붙였다.

끝으로 “내년 최종 등재심사에서도 좋은 소식이 있기를 간절히 바란다”라고 글을 맺었다.


안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Ưȸ⵵ȸ

