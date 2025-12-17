명재성 경기도의원 “마을버스, 골목 아닌 대출 받으러 은행 뛰어다녀…” 마을버스 운수종사자 고충 청취



명재성 의원이 16일 고양상담소에서 고양특례시 마을버스 운영 종사자들과 함께 정담회를 갖고 운영 현안과 고충을 청취하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 도시환경위원회 명재성 의원(더불어민주당, 고양5)은 16일 고양상담소에서 고양특례시 마을버스 운영 종사자들과 함께 정담회를 갖고, 운영 현안과 고충을 청취하는 자리를 마련했다.이날 정담회에 참석한 마을버스 운영 종사자들은 한목소리로 운영난과 운전기사들의 처우 개선이 시급하다고 호소했다. 특히, 이들은 지금 상황을 ‘마을버스가 마을 골목을 다니는 게 아니라, 은행에서 대출받기 위해 뛰어다니는 중이다’라고 비유하며 심각한 재정 위기를 강조했다.종사자들은 “최근 요금 인상에도 불구하고, 환승 환급률이 기존 40%대에서 28%까지 떨어지면서 적자 구조가 개선되지 못하고 있다”고 설명했다. 이어 “적자를 메우기 위해 금융 대출을 받고 있지만, 이제 1금융권은 고사하고, 2금융권을 찾아다녀야 하는 실정이다”라며 경영상의 어려움을 토로했다.특히 심각한 인력난 문제도 제기됐다. 한 종사자는 “고양시 마을버스를 정상 운행하기 위해서는 최소 900명의 마을버스 기사가 필요하지만, 지금은 550명으로 가까스로 운행하고 있다”며 현재 상황을 전했다. 그는 “이들마저 언제 그만두고 시내버스 등 다른 곳으로 이직할 수도 있는 고용 불안 상태이며, 신규 버스 운전기사 양성 교육을 해도 마을버스 기사로 오지 않고 있다”고 덧붙였다.또한, 종사자들은 “기사 부족으로 운행 횟수가 줄고, 운행 가능 버스 대수가 줄어드니, 운영 수익이 감소하고 있고, 이는 다시 운행 지원금 축소로 이어지는 악순환이 반복되고 있다”고 지적했다.이에 명재성 도의원은 “경기도 31개 시·군의 교통 초석이자 모세혈관인 마을버스가 무너지면 도민의 불편함은 걷잡을 수 없을 것이다. 도의회 차원에서 마을버스의 지속 가능성을 확보할 수 있는 개선 방안을 찾아보겠다”고 밝혔다.끝으로 명 의원은 “현재 광역·시내버스 문제에 가려진 마을버스 위기 상황에서 대책이 필요하며, 관련 조례와 정책을 재검토해보며 경기도 교통산업이 안정화될 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.경기도의회 고양상담소는 도민과의 소통 창구로, 경기도와 고양시, 의회 간 협력의 가교 역할을 수행한다. 온라인 예약을 통해 방문 상담이 가능하다.온라인뉴스팀