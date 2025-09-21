비도 못 말린 영등포 맥주축제… 방문객 예상치 두 배

19·20일 이틀간 영등포공원에서 축제 진행

궂은 날씨에도 2만명 방문 예상 훌쩍 넘어

‘최GPT’ 구청장 중심으로 꼼꼼하게 준비한 덕



최호권(오른쪽 두번째) 서울 영등포구청장이 지난 19일 서울 영등포공원에서 열린 제1회 원조맥주 축제에서 맥주잔을 들고 초대 가수와 함께 시민들을 흥을 돋우고 있다.

영등포구 제공



지난 19일 서울 영등포구 영등포공원에서 열린 제1회 원조맥주 축제에서 행사를 즐기고 있다. 이번 축제는 첫 날 비가 왔음에도 2만명이 넘는 시민이 방문해 축제를 즐겼다.

영등포구 제공



지난 20일 서울 영등포구 영등포공원에서 열린 제1회 영등포구 원조맥주 축제에서 열린 구민 노래자랑에서 한 구민이 열창을 하고 있다.

영등포구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“서울 도심 한 가운데서, 그것도 우리나라 첫 맥주공장이 있던 자리에서 열리는 맥주축제인 만큼 더 재미나고 크게 만들어 볼 생각입니다.”(최호권 서울 영등포구청장)서울 영등포구가 지난 19일과 20일 이틀에 걸쳐 ‘제1회 원조맥주 축제’를 열었다. 이제 막 시작하는 축제인데 ‘원조’라는 단어를 붙인 것이 어색하게 보이지만, 거기에는 이유가 있다. 바로 맥주축제가 열리는 영등포공원이 우리나라 첫 맥주공장 터이기 때문이다. 최 구청장은 “역사와 전통이 살아있는 공간에서 열리는 축제라는 자부심이 있다”고 설명했다.이런 이유에서일까. 처음으로 열린 축제지만 대박이 났다. 당초 영등포구는 이틀에 걸쳐 1만여명의 시민이 찾을 것으로 예상했다. 그런데 축제를 끝내보니 2만 1500여명의 시민이 축제를 찾아 즐거운 시간을 가진 것으로 조사됐다. 영등포구 관계자는 “사실 첫날 비가 와서 걱정을 많이 했다”면서 “그런데 예상의 두 배가 넘는 시민들이 찾아줘서 기쁘다”고 말했다.대박인 난 이유는 간단하다. 평소 꼼꼼한 일 처리로 ‘최지피티’(GPT)라는 별명을 가진 최 구청장과 직원들이 꼼꼼하게 준비를 해서다. 이번 축제에선 OB맥주를 비롯해 전국 12개 유명 수제맥주 업체가 참여해 70여 종의 개성 있는 맥주를 맛볼 기회를 제공했다. 또 ‘러닝크루 챌린지’를 통해 시민들의 참여와 홍보를 끌어낸 것도 효과를 봤다.여기에 19일 인기 록밴드 ‘크라잉넛’의 축하공연과 20일 가수 김수찬, 일렉트로닉 댄스 뮤직(EDM) 공연과 구민 노래자랑 결승전 등의 무대도 사람들의 끌어모았다. 구 관계자는 “시민들이 참여할 수 있는 ‘내가 직접 만드는 수제맥주’, ‘병뚜껑을 넣어라’ 등 체험형 이벤트도 인기였다”고 귀띔했다.최 구청장은 “한국 맥주산업의 고향이 영등포 원조맥주 축제를 앞으로 더 발전시켜 대한민국 대표 맥주축제가 되게 할 것”이라면서 “내년에 많은 즐길 거리를 준비할 테니 더 기대해 달라”며 웃었다.김동현 기자