서초, 오늘부터 독감 무료 예방접종



서울 서초구 인플루엔자 무료 예방접종 포스터

서울 서초구가 ‘2025~2026절기’ 인플루엔자 무료 예방접종을 실시한다고 21일 밝혔다. 올겨울 인플루엔자(독감) 유행에 대비하기 위함이다.무료 예방접종 대상은 ▲생후 6개월~13세 어린이 ▲임신부 ▲1961년에서 2011년 출생자 중 중증 장애인, 기초생활수급자, 국가유공자 ▲65세 이상 구민이다.먼저 면역 획득을 위해 백신을 2회 접종해야 하는 어린이는 오는 22일부터 접종할 수 있다. 그 외 1회 접종 대상인 어린이와 임신부는 오는 29일부터 내년 4월까지 무료 접종이 가능하다. 중증 장애인, 기초생활수급자, 국가유공자에 해당하는 구민은 다음 달 23일부터 올해 12월까지 백신을 무료로 접종받을 수 있다.관내 어르신들은 코로나19 예방접종을 함께 진행한다. 다음 달 중 어르신 나이에 따라 ▲75세 이상(15일) ▲70~74세(20일) ▲65세~69세(22일) 등 별도 일자에 시작해 내년 4월까지 접종받을 수 있도록 한다. 예방접종을 독려하기 위해 구는 지속적인 홍보에 나설 계획이다.전성수 서초구청장은 “인플루엔자 유행을 예방하고 건강한 겨울나기를 위해 주민들께서는 이번 예방접종에 적극 참여하시길 바란다”고 말했다.﻿안석 기자