“한국 전통 놀이 어때요?” 전남 글로컬 K-에듀센터, 한국 문화 체험 프로그램 ‘성료’

첫 K-웨이브 데이 개최
전통놀이 체험에 현지 학생들 호응


  •
트로이대 학생들이 ‘K-웨이브데이’에 참여해 투호 놀이를 즐기고 있다.


전라남도교육청이 지난 17일(현지시각) 미국 앨라배마주 트로이대학교에 위치한 ‘전남 글로컬 K-에듀 센터’에서 한국 문화 체험프로그램 ‘K-웨이브 데이’를 성황리에 개최해 호응을 받았다.

이번 행사는 트로이대학 내 센터가 설립된 이후 처음으로 진행된 문화 프로그램이었다. 제기차기·공기놀이·투호 등 한국 전통놀이 체험을 중심으로 운영됐다.


  •
트로이대 학생들이 ‘K-웨이브데이’에 참여해 공기놀이를 즐기고 있다.


트로이대학교는 전 세계 60개국 이상에서 온 학생들이 함께 공부하는 글로벌 대학이다. 이날 행사에도 다양한 국적의 학생들이 참여했다. 특히 네팔 출신 학생들이 “우리나라에도 비슷한 전통놀이가 있다”며 능숙한 솜씨를 선보여 큰 환호를 받았다.

전남 글로컬 K-에듀 센터 관계자는 “행사 현장에서 전 세계적으로 확산한 한류의 높은 관심과 열기를 느낄 수 있었다”며 “K-웨이브 데이’는 단순한 체험 행사가 아니라 한국 문화를 세계에 알리고, 다국적 학생들이 소통하는 장으로 자리매김할 것이다”고 강조했다. 이어 “앞으로 매월 1회 정기적으로 운영할 계획이다”고 밝혔다.

전남 글로컬 K-에듀 센터는 전남 학생과 교사를 위한 미래역량 강화 연수, 트로이대학교와 글로컬 정책 공동연구 등 다양한 사업을 추진하고 있다.

무안 최종필 기자
