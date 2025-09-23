제1회 공기업 경영대상, 100여개 기관 중 13개 선정… 경영 혁신·사회적 책임 실현 선도하다



22일 서울 중구 한국프레스센터 19층 매화홀에서 열린 ‘제1회 대한민국 공기업 경영대상 시상식’에서 김성수 서울신문사 대표이사와 한순기 행정안전부 지방재정경제실장, 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 이승주 김포도시관리공사 실장, 백호 서울교통공사 사장, 한 실장, 김 대표이사, 최철규 하남도시공사 사장, 한유연 고양도시관리공사 실장, 김영도 구리도시공사 본부장. 뒷줄 왼쪽부터 김병기 부산시상수도사업본부 본부장, 진상화 충북개발공사 사장, 장영임 서울신용보증재단 이사, 강지훈 경기도경제과학진흥원 이사, 유종빙 파주도시관광공사 본부장, 김미영 인천교통공사 본부장, 이상윤 경북신용보증재단 본부장, 박경섭 성남도시개발공사 본부장.

이지훈 기자

서울신문이 주최한 제1회 대한민국 공기업경영대상에 전국 100여개 지방공기업이 참여한 가운데 13개 기관이 수상자로 선정됐다. 이 상은 지방공기업의 경영혁신과 사회적 책임 실천 사례를 발굴, 우수사례를 전파하기 위해 마련됐다. 심사위원단은 변화하는 사회·경제 환경 속에서 지방공기업이 지역과 함께 성장하고 환경·사회·지배구조(ESG), 디지털 전환, 지역상생 등에서 공공성과 혁신을 동시에 실현한 성과를 집중 평가했다. 종합대상은 하남도시공사가 차지했다. 창립 25주년을 맞아 도시개발 이익을 지역사회에 환원하는 구조를 정착시켰고 주택공급·상업시설 유치·사회공헌 활동에서 두각을 나타냈다. 경영혁신대상은 대형 공연 유치와 스마트 생활 사회간접자본(SOC) 구축으로 도시 브랜드를 끌어올린 고양도시관리공사가 수상했다. ESG경영대상은 체육·문화·교통 인프라 확충과 개발사업으로 지속가능경영을 실현한 구리도시공사, RE100(재생에너지 100%) 경영대상은 회생에너지 재사용 시스템 등으로 친환경 경영을 강화한 인천교통공사가 받았다. 지방공기업 최초로 태양광 직접 전력구매계약(PPA) 모델을 도입한 파주도시관광공사는 RE100 경영우수상을 받았다. 이 밖에 경기도경제과학진흥원(디지털경영대상), 성남도시개발공사(사회공헌경영대상), 충북개발공사(고객만족경영대상), 김포도시관리공사(지역상생경영대상), 서울신용보증재단(지역상생경영우수상), 경북신용보증재단(디지털경영우수상), 서울교통공사(ESG경영우수상) 등이 수상했다.한상봉 기자