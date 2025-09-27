‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 생태육교·한강공원 현장 행보…주민과 함께 강동의 자연을 품다

지역주민과 함께하는 생태보전·강일생태육교 생태교란종 제거 활동 펼쳐

광나루한강공원 파크골프장·드론장·맨발걷기길을 돌아보며 주민 친화적 공간 조성 시설 점검

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원(강동3·국민의힘·환경수자원위원회 부위원장)이 지난 23일 강일생태육교와 광나루한강공원에서 주민과 함께하는 현장 행보를 이어갔다.먼저 박 의원은 강일생태육교를 찾아 생태교란종 제거 활동을 펼쳤다. 최근 정비사업이 완료된 강일생태육교 상부 녹지를 정비하는 이번 활동에는 꾸준히 교란식물 제거 활동을 펼쳐온 지역주민들과 이수희 강동구청장, 한국머크(Merck) 글로벌 기업 관계자, 그리고 지역 단체장들이 함께해 의미를 더했다.박 의원은 직접 교란식물을 뽑으며 “생태환경 보전은 행정만의 힘으로는 불가능하며, 주민과 기업·단체가 함께 나설 때 비로소 건강한 생태환경을 지킬 수 있다”고 강조했다. 생태교란종이 제거되면서 녹지가 제 모습을 되찾았고, 이에 참석자들은 생태교란종 제거 활동의 중요성을 다시 한번 확인할 수 있었다.강일생태육교 활동을 마친 박 의원은 곧바로 광나루한강공원으로 이동해 파크골프장과 드론장 및 맨발걷기길을 점검했다. 이 자리에서 주민들이 제안한 자연친화적 산책로 조성 의견을 미래한강본부 관계자들과 공유하며 개선 방안을 논의했다.박 의원은 “광나루 한강공원은 강동 주민뿐 아니라 서울 시민 모두가 즐겨 찾는 공간인 만큼, 이용자들의 목소리가 반영된 정비가 필요하다”고 강조했다. 특히 양버들 가로수길을 산책로로 정비하면 지역의 새로운 명소가 될 수 있다는 제안에 대해 미래한강본부 관계자들도 공감하며, 정비안을 마련해 보겠다는 뜻을 밝혔다.박 의원은 이번 일정에 대해 “정치는 거창한 곳이 아닌 주민들의 생활 속에 불편과 불안을 해결하는 데 있다. 늘 지역 주민 곁에서, 함께 뛰고 듣고 실천하는 생활정치를 이어가겠다”고 밝혔다.이번 행보는 박 의원의 단순한 행사 참여가 아니라, 지역활동에 진심인 생활정치인의 모습을 다시금 보여준 자리였다. 앞으로도 강동의 현장에서 주민과 함께 답을 찾는 그의 노력은 계속될 예정이다.온라인뉴스팀