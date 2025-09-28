성동구, ‘챗GPT’ 활용 능력 겨루는 ‘AI 아이디어 챌린지’ 참가자 모집



서울 성동구의 ‘AI(인공지능) 아이디어 챌린지’ 관련 포스터. 성동구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성동구는 생성형 인공지능(AI) 활용 능력을 겨루는 ‘AI 아이디어 챌린지’ 참가자를 다음달 25일까지 모집한다고 28일 밝혔다.오는 11월 1일부터 29일까지 열리는 AI 아이디어 챌린지는 초·중학생들이 챗GPT와 같은 생성형 인공지능을 올바르게 활용할 수 있도록 돕자는 취지로 마련됐다.참가 대상은 지역 내 초등학교 4학년부터 중학교 3학년까지 총 50명이다. 참가자들은 11월 한 달간 매주 토요일 성동 AI·미래기술체험센터에서 교육을 받는다.이후 참가자들은 5인 1팀을 꾸려 환경과 교육, 문화 등 지역 사회 문제 해결 방안에 대한 발표 자료를 만든다. 11월 22일 열리는 대회에서 아이디어를 발표하고, 우수한 성적을 받은 5개 팀은 성동구청장상을 받는다. 대회가 끝난 후인 11월 29일에는 글로벌 소프트웨어 기업 ‘오라클’의 현직자 특강과 기업 탐방도 예정돼 있다.정원오 성동구청장은 “챌린지를 통해 아이들이 사회에 기여하는 방법을 배우고, 미래 인재로 성장하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 변화하는 미래 사회에 대비할 수 있는 다양한 사업을 추진하겠다”고 강조했다.유규상 기자