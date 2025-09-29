이경혜 경기도의원, 경기도 탄소중립을 위한 공동주택 기후행동 토론회 개최



9월 23일, 고양특례시 덕양구청 소회의실에서 「탄소중립을 위한 공동주택 기후행동」 토론회를 개최한 이경혜 의원이 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이경혜 경기도의원(경기도의회 기획재정위원회 부위원장, 더불어민주당, 고양4)은 9월 23일(화) 오후 2시, 고양특례시 덕양구청 소회의실에서 「탄소중립을 위한 공동주택 기후행동」 토론회를 개최했다.이번 토론회는 경기도의회 기후행동실천연구회, 고양시민햇빛발전 사회적협동조합, 기후변화행동연구소가 공동 주최했으며, 공동주택의 탄소중립 실현을 위해 옥상태양광 보급 확대와 자원순환 실천 방안을 논의하는 자리로 마련됐다.이경혜 부위원장은 개회 인사에서 “공동주택은 경기도에서 가장 많은 시민들이 생활하는 공간으로 탄소중립 달성의 핵심 거점이 될 수 있다”면서 “이번 토론회를 통해 시민 실천과 제도 개선을 연결하는 실질적 해법을 모색하고자 한다”고 밝혔다.이경혜 부위원장이 좌장으로 진행한 토론에는 ▲ 황민수 한국전기통신기술협동조합 전문위원 ▲ 안명균 경기도 태양광발전 전문가 ▲ 오미화 고양시민 대표 ▲ 김동신 위스테이별내 관리소장 ▲한진이 경기연구원 박사 ▲ 박평수 고양시민햇빛발전사회적협동조합 이사장 등 다양한 분야의 전문가와 시민이 참여해 공동주택 기후행동의 필요성과 실천 전략을 제시했다.특히 토론자들은 △ 옥상태양광 설치 활성화를 위한 제도적 지원, △ 입주민 참여 확대를 통한 자원순환 실천, △ 공동주택 관리주체의 역할 강화, △ 지역사회와 연계한 에너지 자립 기반 마련 등의 과제를 강조했다. 현장에서는 고양시민과 연구자들의 질의응답이 이어지며 생활 현장에서 느끼는 문제점과 개선 방향에 대한 구체적인 의견이 공유됐다.이경혜 부위원장은 마무리 발언에서 “오늘 토론회에서 제시된 정책 제안과 현장 의견을 도정과 의정 활동에 적극 반영하겠다”면서 “경기도의회 기후행동실천연구회가 앞장서서 시민과 함께하는 탄소중립 실천 방안을 만들어가겠다”고 약속했다.한편 이번 토론회는 공동주택 분야에서의 기후행동을 제도적으로 뒷받침할 정책 마련과 시민 참여 활성화의 필요성을 확인하는 계기가 되었으며, 경기도의회는 이를 기반으로 탄소중립 사회 실현을 위한 후속 정책 논의를 이어갈 계획이다.온라인뉴스팀