김철진 경기도의원, 중소기업의 막막한 해외진출 돕기 위한 현장간담회 개최



김철진 의원(미래과학협력위원회)이 9월 30일 (주)도로에 방문해 중소기업 현장애로 청취 간담회를 진행하고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회 소속 김철진 의원(더불어민주당, 안산7)은 지난 30일 (주)도로와 (주)미리코에 각각 방문해 중소기업 현장애로 청취 간담회를 진행했다.이번 간담회는 경기도경제과학진흥원에서 운영하는 시장개척단 사업에 참여하고 있는 두 중소기업으로부터 애로사항 등을 듣고 사업의 개선사항 파악 및 지원방안을 모색하기 위해 마련되었으며, 도로 대표 김진한, 미리코 대표 방용기, 경기도경제과학진흥원 균형발전본부장 안경우, 서부권역센터장 고홍길, 과장 이정학 등이 참석했다.이날 참석한 기업인들은 중소기업이 흔히 직면하는 ▲해외 판로 개척의 어려움 ▲해외 전시회 참가 지원사업의 확대 필요성 ▲지속적인 사후관리 등을 언급하며, 기업의 해외시장 진출을 위한 지원 확대를 건의했다.또한, 중소기업들이 가장 큰 애로로 지적하고 있는 물류비 부담 완화 등에 대한 논의도 이루어졌다.이에, 김철진 의원은 “중소기업이 당면한 문제를 해결하기 위한 방안을 함께 강구해 나가겠다”고 밝히며, “앞으로도 중소기업의 성장과 안정적인 해외시장 진출에 필요한 지원책을 적극 뒷받침할 수 있도록 역할을 다하겠다”고 전했다.김철진 의원은 더 많은 기업의 현장의 목소리를 듣기 위해, 오는 22일 다양한 중소기업을 대상으로 현장애로 청취 간담회를 가질 예정이다.온라인뉴스팀