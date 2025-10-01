구로구, 다음달 15일 이중언어 말하기 대회 개최

서울Pn

서울 구로구(구청장 장인홍)가 이주배경을 가진 학생들의 이중언어 능력을 장려하고 다문화 감수성을 확산하기 위해 구로구 이중언어 말하기 대회를 다음달 15일 연다고 1일 밝혔다.

이중언어 말하기 대회는 한국어와 부모나라 언어를 함께 사용하는 능력을 긍정적으로 인식하고, 다문화 아동·청소년이 자신의 생각을 자유롭게 표현할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다.


  •
구로구 제공


참가 대상은 구로구 소재 초·중·고등학교 또는 민간시설에 등록된 만 7세부터 18세까지의 다문화·외국인가정 자녀이며, 참가 언어에는 제한이 없다.

예선은 원고와 동영상 심사를 통해 본선 진출자 15명을 선발한다. 본선에서는 각 참가자가 한국어와 부모나라 언어로 각각 3분 이내 발표를 진행한다. 대회 주제는 자유 주제로, 발표 내용의 독창성, 언어 구사력, 표현력, 관객 호응도 등을 기준으로 심사한다.

대회 당일에는 참가자 발표 외에도 이주배경 청소년의 공연, 포토존 사진 촬영, ‘도전! 이중언어 골든벨’ 등 다양한 부대행사도 함께 진행된다.

참가 신청은 9월 29일부터 10월 24일까지 참가신청서, 원고, 동영상 등 관련 서류를 전자우편으로 제출하면 된다.

장인홍 구로구청장은 “이중언어는 다문화 가정 청소년의 중요한 자산이자 미래 경쟁력”이라며 “이번 대회를 통해 학생들이 자긍심을 갖고 자신의 문화를 자유롭게 표현하길 바란다”고 말했다.

서유미 기자
