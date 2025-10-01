서울시의회 문화체육관광위원회 국민의힘 “김경 위원장은 즉각 위원장직에서 사퇴하라”

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 문화체육관광위원회 국민의힘 위원들이 김경 문체위원장의 사퇴를 촉구하며 다음과 같이성명서를 냈다.최근 공개된 녹취록에 따르면, 더불어민주당 소속 김경 서울시의회 문화체육관광위원장은 내년 지방선거 경선을 앞두고 김민석 국무총리를 지원하려 했다는 충격적인 사태가 발생했다.김민석 총리 지원 의혹에 대해 김 위원장은 서울시사격연맹 부회장이 먼저 ‘회원 3천명이 있다’며 ‘선거에 도움을 줄 수 있다’고 하자, 당원 가입 방법과 절차를 안내했을 뿐이라 했고, 경선할 때 지령이 또 내려오냐는 질문에는 ‘김민석으로 가자고 했다는데, 설사 김 위원장의 해명이 사실이라 하더라도 명백한 공직선거법을 위반한 범죄이다.서울시 사격연맹 부회장이 회원 3천 명으로 선거를 돕겠다고 해도, 불법이라며 거절해야지 당원 가입 절차를 안내한 것은 가입시키는 것과 다를 바 없고, 김민석으로 가자고 한 것은 경선에서 가입된 회원을 동원하여 김민석을 돕겠다는 것으로 볼 수밖에 없어 수사를 통해 진상을 밝혀야 한다.따라서 서울시의회 국민의힘은 진상조사단을 꾸려, 이 사건의 실체를 면밀히 조사할 것이다.위원장은 시민의 대표로서 공정성과 청렴성을 지켜야 할 위치에 있다. 그럼에도 불구하고 김 위원장이 김민석 총리 도우미 역할을 위해 권한을 사적으로 남용했다면 심각한 비위이므로, 김 위원장은 서울시의회 문화체육관광위원회 위원장직을 즉각 사퇴할 것을 강력히 촉구하는 바이다.2025. 10. 1서울시의회 문화체육관광위원회 국민의힘 위원 일동온라인뉴스팀