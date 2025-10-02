서울시의회 국민의힘 “김경 서울시의원은 거짓말 사과하고 즉각 의원직에서 사퇴하라”

서울Pn

서울시의회 문화체육관광위원회 소속 국민의힘 위원들이 김경 서울시의원의 사퇴를 촉구하며 다음과 같이 성명서를 냈다.

다음은 서울시의회 문화체육관광위원회 국민의힘 위원 성명서 전문

최근 KBS 단독 보도를 통해 밝혀진 녹취록은 김경 서울시의원의 주장이 거짓이었음을 명백히 드러냈다. 김 위원장은 그동안 “서울시 사격연맹 부회장의 민원을 경청했을 뿐”이라고 했지만, 실제 녹취록에 따르면 정치적 대화를 먼저 꺼낸 이는 김 위원장 자신이었고, 나아가 구체적인 개인정보 요구와 김민석 국무총리 지원을 직접 언급한 사실이 확인되었다.

특히 김 위원장은 주민등록번호와 통신사 정보를 요구하며, 당원 가입 과정까지 주도하려 했다. 더 나아가 “김민석으로 가시죠, 김민석”이라며 김민석 총리 지지를 직접 지시한 발언까지 담겨 있었다. 이는 단순한 민원 청취가 아닌, 조직적인 선거 개입 시도에 해당하는 중대한 범죄 행위다.

김 위원장은 서울시 사격연맹 부회장에게 책임을 전가하며 “부회장이 먼저 3000명 회원을 거론하며 선거를 돕겠다고 했다”고 주장했지만, 녹취록과 KBS 보도는 이 주장이 사실과 다름을 분명히 보여준다. 결국 김 의원은 시민 앞에서 거짓말을 했고, 이는 시민을 기만한 배신행위다.

따라서 김 위원장은 석고대죄하는 심정으로 대국민 사과를 하고, 민주주의와 선거 공정을 훼손한 책임을 지고, 즉각 서울시의회 문화체육관광위원장직에서 물러나야 한다.

더 나아가, 시민을 기만한 정치인의 책임은 중대하다. 김 위원장은 위원장직뿐 아니라 의원직 자체에서 사퇴해야 한다. 더 이상 변명하지 말고, 국민 앞에 모든 책임을 지고 즉각 사퇴하라.

2025. 10. 2

서울시의회 문화체육관광위원회 국민의힘 위원 일동

온라인뉴스팀
