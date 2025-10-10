우유팩 모아 자원으로…강북구, 분리배출·수거 활성화 나선다



지난달 29일 서울 강북구청 기획상황실에서 열린 ‘우유팩 분리배출 및 수거 활성화’ 업무협약식에서 이순희(가운데) 강북구청장과 어린이집연합회, 어진이마을관리 사회적협동조합 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 강북구 제공

서울 강북구는 최근 구 어린이집연합회와 어진이마을관리 사회적협동조합 등과 우유팩 분리배출 및 수거 활성화 기반 구축을 위한 업무협약을 맺었다고 10일 밝혔다.이번 협약은 재활용 가치가 높은 우유팩의 분리배출 체계를 강화하고 생활폐기물 감량을 실현하기 위해 추진됐다. 우유팩은 100% 천연펄프로 제조돼 화장지 등으로 재활용할 수 있으나, 일반 종이류와 섞여 배출되는 경우가 많아 전국 평균 재활용률은 13.9%에 불과하다.이에 따라 구는 어린이집에서 발생하는 우유팩을 직접 수거하고, 민간단체와 협력하는 교환사업을 통해 자원순환 체계를 한 단계 발전시킨다는 계획이다.구 어린이집연합회는 이달부터 지역 내 어린이집 35곳(국공립 24곳, 민간 8곳, 가정 3곳)을 대상으로 우유팩 직접 수거 및 교환사업을 시범 운영한다. 각 어린이집에는 전용 수거함과 종량제 봉투가 지원되며, 수거된 우유팩은 강북재활용품선별처리시설로 운반돼 선별·압축 과정을 거친 뒤 전문 회수업체로 반출된다. 이를 통해 영유아들의 환경교육 효과를 높이고 생활 속 자원순환 실천 문화를 확산시켜 나갈 방침이다.구는 이번 시범사업을 시작으로 내년까지 참여 대상을 유치원·학교·카페 등 생활권 전반으로 확대하고, 분기별 10곳씩 신규 참여를 늘려 총 75곳을 운영할 예정이다.또한 이번 협약에 따라 어진이마을관리 사회적협동조합도 주민들을 대상으로 우유팩 교환사업을 운영한다. 어진이마을은 강북구 인수동에 위치한 지역 공동체로, 협동조합은 주민이 함께 생활환경을 가꾸고 자원순환 활동을 실천해온 조직이다. 특히 서울시 ‘제로마켓 활성화 지원사업’에도 참여하는 등 환경 보전에 꾸준히 힘써왔다.이러한 경험을 바탕으로 어진이마을관리 사회적협동조합은 주민이 우유팩 1kg을 모아오면 휴지 1롤로 교환해주는 방식으로 사업을 진행하며, 지역 공동체를 중심으로 주민 참여를 유도하고 일상 속 분리배출 문화 확산에 앞장설 예정이다.이순희 강북구청장은 “아이들이 마신 우유팩이 소중한 자원으로 다시 태어나고, 주민 참여를 통해 새로운 가치를 창출하는 선순환 구조를 만드는 것이 이번 협약의 핵심”이라며, “어린이집, 민간단체, 구가 함께 힘을 모아 지속가능한 미래 환경을 만드는 데 구에서도 아낌없는 지원을 하겠다”고 말했다.임태환 기자