화천산천어축제 새달 1일까지
11일 강원 화천군 화천읍에서 열린 2026 화천산천어축제를 찾은 관광객들이 얼음낚시를 즐기고 있다. 전날 화천산천어축제장에서 개막한 축제는 다음 달 1일까지 23일간 열린다.
화천 뉴스1


11일 강원 화천군 화천읍에서 열린 2026 화천산천어축제를 찾은 관광객들이 얼음낚시를 즐기고 있다. 전날 화천산천어축제장에서 개막한 축제는 다음 달 1일까지 23일간 열린다.

화천 뉴스1
2026-01-12 24면
