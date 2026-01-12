화천산천어축제 새달 1일까지

11일 강원 화천군 화천읍에서 열린 2026 화천산천어축제를 찾은 관광객들이 얼음낚시를 즐기고 있다. 전날 화천산천어축제장에서 개막한 축제는 다음 달 1일까지 23일간 열린다.

화천 뉴스1