서울시, 잡곡밥 있는 ‘통쾌한 한끼’ 식당 찾는다

서울시 ‘통쾌한 한끼’

서울시가 시민들의 건강한 식습관을 조성하기 위해 메뉴에 잡곡밥을 추가할 ‘통쾌한 한끼’에 참여 식당을 모집한다고 15일 밝혔다.참여 식당 외부에는 인증마크 명패가 부착되고 서울시 홈페이지나 소셜미디어(SNS)에서도 홍보한다. 내년부터 지도 애플리케이션(앱) 등에 식당 목록도 제공된다.이는 서울시가 지난달 공개한 ‘더 건강한 서울 9988’ 프로젝트의 하나다. 외식할 때도 잡곡밥을 다양하게 선택할 수 있는 여건을 확대하기 위해서다.참여 기준은 곡류·두류 중 잡곡 1가지 이상을 25% 이상 배합하면 된다. 잡곡밥만을 제공하는 식당도 해당한다.참여를 희망하면 오는 20일부터 서울시 홈페이지에 게시된 네이버폼·구글폼을 통해 영업장 명, 소재지, 잡곡밥 제공 현황(또는 계획) 등을 제출하면 된다.조사단이 기준 충족 여부를 확인한 뒤 통쾌한 한끼 식당으로 최종 지정한다.양광숙 시 식품정책과장은 “시민의 식탁을 더 건강하고 풍성하게 만들기 위해 다채롭고 건강한 음식을 선택할 수 있는 환경을 넓혀 나가겠다”고 말했다.김주연 기자