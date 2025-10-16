서울Pn

검색

서울시, 잡곡밥 있는 ‘통쾌한 한끼’ 식당 찾는다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서초 “잦은 호우·저지대 침수 선제 대응”… 전국

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

은평, 지역보건의료계획 ‘복지부 장관상’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원구, 오감 만족 수변 감성 카페 ‘당현 마루’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

도봉구 방학천 옹벽, 주민 이야기 담은 산책길로 재탄생

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

도봉구 방학천 옹벽에 사계절 풍경을 담은 벽화가 그려져 있다. 도봉구 제공


방학천(금강아미움 맞은편~방학교) 옹벽 약 360m 구간이 걷고 싶고 머무르고 싶은 산책길로 새롭게 단장됐다.

서울 도봉구는 이달 초 방학천의 좌측 옹벽 구간 벽화 조성사업을 완료해 전체 구간의 경관 정비를 마쳤다고 16일 밝혔다.

이번 사업으로 칙칙한 회색빛 옹벽은 색채와 이야기가 어우러진 갤러리형 보행로로 바뀌었다. 벽화에는 방학천의 사계절 풍경이 생동감 있게 표현돼 있으며, 곳곳에는 주민들이 직접 쓴 시와 글귀가 더해져 따뜻한 분위기를 자아낸다. 주민들의 방학천에 대한 추억과 애정이 자연스럽게 묻어난다고 구는 설명했다.

주민들은 변화된 산책길에 만족감을 드러냈다. 한 주민은 “옹벽만 있을 땐 삭막했는데, 이제는 밝고 산뜻해 산책이 기다려진다”고 말했다. 또 다른 주민은 “아이들과 함께 사진을 찍고 글귀를 읽는 재미가 생겼다”고 했다.

오언석 도봉구청장은 “방학천 벽화는 주민들의 이야기가 함께 어우러진 공간”이라며 “앞으로도 방학천이 지역 주민과 방문객 모두에게 사랑받는 곳으로 자리매김할 수 있도록 유지·관리에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울런, AI 활용 맞춤형 대입 컨설팅… 초교부터

오세훈 “꿈·성장 플랫폼으로 키울 것” 내년부터 고교생 2000명 시범 운영 ‘진로 캠퍼스’는 청년까지 500명 대상 의사 등 전문직, 대학생 멘토단 구성 대상자 중위소득 80% 이하로 확대

유진상가·개미마을 재개발까지… 노후 정비사업 속도

이성헌 구청장 “서북권 랜드마크”

중랑 “요양보호사 처우개선비 드립니다”

연 1회 5만원 복지포인트 지급

광진구, 취약가구의 ‘따뜻한 겨울나기’ 난방용품 전

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr