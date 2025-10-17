여수시, 시민의 날 맞아 ‘여수시민의 상’ 수여

지역개발 부문 한옥천·산업경제 부문 김영태·체육진흥 부문 명경식
전남 여수시가 17일 시민의 날을 맞아 올해 여수시의 명예를 빛낸 시민들에게 ‘여수시민의 상’을 수여했다.
‘시민의 상’ 수상자는 지역개발 부문의 한옥천 여천동 지역사회보장협의체 위원장과 산업경제 부문의 김영태 우주종합건설㈜ 대표이사, 체육진흥 부문의 명경식 여수시체육회 회장 등이다.
한옥천 위원장은 여수시 주민자치위원회 회장으로 주민 편의시설 확충과 주민자치회 프로그램 신설 등 시민 생활 편의와 복지 증진에 기여한 공로가 인정됐다.
김영태 대표이사는 지역 건설 사업과 해외시장 개척 등을 통해 일자리 창출과 지역 경제를 활성화하고 ESG 경영 실천과 사회공헌 활동 등을 통해 주민 복지 증진에 기여한 점 등이 높은 평가를 받았다.
명경식 회장은 체육 활성화 후원 기금 제도를 도입해 체육단체 지원과 스포츠 인재 발굴 및 육성 체계를 마련해 각종 체육대회 등에서 우수한 성적을 올려 여수의 명예를 빛내고 소외계층을 위한 사회공헌 활동도 꾸준히 펼쳐왔다.
‘여수시민의 상’은 지역개발, 산업 경제, 교육과학, 문예홍보, 사회복지, 체육진흥, 향토방위 등에 기여했거나 여수시의 명예를 국내외에 선양한 인물에게 수여되는 상이다.
여수 류지홍 기자
