안명규 경기도의원, 문발초 통학로 교통안전 대책 마련 위한 현장간담회 개최



안명규 의원이 10월 15일 파주시 문발동 교하교차로 일대에서 문발초등학교 어린이 통학로 교통안전 대책 마련을 위한 캠페인에 참여하고 현장간담회를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 안명규 의원(국민의힘, 파주5)은 10월 15일(수) 오전8시 파주시 문발동 교하교차로 일대에서 문발초등학교 어린이 통학로 교통안전 대책 마련을 위한 캠페인에 참여하고 현장 간담회를 진행했다.이날 현장 간담회에는 안명규 의원을 비롯해 문발초등학교 안정아 교장, 강은미 학부모회장, 녹색학부모회, 학교 관계자, 학생, 경기도 이희형 도로운영팀장, 파주시청 우상완 교통정책과장 등 관계자 약 50여 명이 참석했다.문발초등학교 인근 통학로는 왕복 6차로 간선도로가 인접해 있어 차량의 과속과 신호 위반이 빈번하고, 특히 대형 화물차의 우회전 시 운전자의 시야 확보가 어려워 어린이 보행 안전이 위협받는 구간으로 지적되어 왔다.이날 간담회에서는 ▲신호 및 과속 단속카메라 설치 ▲보행자 방호울타리 및 볼라드(bollard) 설치 ▲우회전 전용 신호기 도입, ▲육교 시설 개선 등 구체적인 개선 방안이 제시되었으며, 안명규 의원은 교통안전 캠페인에 직접 참여해 학생들의 등교 동선을 함께 걸으며 현장의 위험 요인을 점검하고 개선안의 실효성을 면밀히 검토했다.이후 안명규 의원은 경기도 도로안전과 및 파주시 교통정책과 관계자들과 함께 현장점검 결과를 공유하고, 실질적인 개선 방안의 적용 가능성에 대해 집중 논의했다.파주시 교통정책과장은 “제안된 개선안을 우선적으로 검토하고, 파주경찰서 등 유관기관과 협력해 안전한 통학 환경 조성에 적극 나서겠다”는 입장을 밝혔다.안명규 의원은 “어린이의 생명과 안전을 지키는 일만큼 중요한 것은 없다”면서 “앞으로도 어린이들의 안전을 최우선에 두고, 도민과 함께 현장을 발로 뛰며 실질적인 민원 해결에 최선을 다하겠다”고 말했다.온라인뉴스팀