해외 신용카드로 버스·지하철 탄다…서울 ‘오픈루프’ 결제 시스템 도입

외국인 대중교통 이용 불편 해소

수도권 환승할인 정산 시스템 구축



교통카드 발매기(키오스크)

2027년 이후 서울을 찾는 외국인 관광객들이 평소 자신이 사용하던 해외 신용카드로 버스를, 2028년 이후 지하철을 자유롭게 이용할 수 있는 환경이 마련될 전망이다.서울시는 16일 외국인 관광객의 대중교통 이용 불편 해소를 위해 EMV(비접촉식 결제 국제 표준)규격의 ‘오픈루프(Open-Loop) 기반 교통결제 시스템’ 단계적 도입한다고 밝혔다. EMV는 비자·마스터카드·유로 페이 등 카드사가 모여 만든 근거리무선통신(NFC) 결제 표준이다. 오픈루프는 별도의 교통카드 없이 신용카드로 교통 요금을 지불하는 시스템을 말한다.현재 외국인은 한국에서 대중교통을 이용하려면 충전식이나 후불형 교통카드를 직접 구매해야 한다. 해외 어디서든 통용되는 신용카드가 국내규격(PayOn) 단말기와는 호환되지 않는 탓이다. 이 때문에 관광지 인근 지하철역의 교통카드 발매기(키오스크) 앞에는 현금으로 승차권을 사려는 외국인들의 줄을 서는 모습을 쉽게 볼 수 있다.서울시는 지난해 1636만명에 이어 올해 2000만명 이상이 한국을 찾을 것으로 예상되는 만큼, 교통 결제 시스템을 국제 수준으로 개선하기로 했다. 수도권 내 EMV 인증 단말기 교체에만 약 500억원 이상이 들 것으로 추산되며, 환승할인 적용을 위한 정산 시스템 구축도 필요하다.이에 시는 단기·중장기 전략을 함께 추진한다. 우선 올해 말까지 지하철 신형 키오스크에서 해외 신용카드로 교통카드 구매·충전이 가능하도록 시스템을 개선하고, 해외카드로 티머니 애플페이 충전도 가능하게 할 예정이다.중장기적으로는 내년까지 버스 단말기에 EMV 인증 모듈을 설치하고, 2027년까지 지하철 1~8호선 단말기를 교체한 뒤 2030년까지 마을버스·민자철도 등 수도권으로 확대한다. 여장권 서울시 교통실장은 “서울은 세계인이 찾는 관광도시인 만큼 교통결제 환경 또한 국제 수준으로 개선해야 한다”며 “단계적 오픈루프 전환으로 외국인 교통편의를 높이고 스마트 서울의 위상을 강화하겠다”고 말했다.유규상 기자