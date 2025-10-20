“별 떨어진 낙성대에 즐거움 우수수”…25일 관악 ‘낙낙별길’ 축제

지하철 2호선 낙성대역 1번~4번 출구



관악구 ‘낙성대 별길 축제-낙낙별길’

서울 관악구가 오는 25일 지하철 2호선 낙성대역 인근에서 ‘낙성대 별길 축제-낙낙별길’을 개최한다. 사진은 박준희(왼쪽 두번째) 서울 관악구청장이 지난해 열린 낙성대 별길 축제에서 기념 촬영을 하는 모습.

관악구 제공

서울 관악구가 오는 25일 지하철 2호선 낙성대역 1번 출구부터 4번 출구까지 이어지는 봉천로 일대에서 ‘낙성대 별길 축제-낙낙별길’을 연다고 20일 밝혔다.올해가 3회째인 ‘낙낙별길’은 ‘즐거움으로 상권을 두드린다(Knock)’는 의미를 담았다. 관악구는 즐거운 가을 축제로 지역 골목상권에는 활력을 불어넣고 지역 주민이 어울리는 화합의 장을 만든다는 방침이다.주요 프로그램은 ▲ 관악구 예술인의 버스킹, 버블 매직쇼 등 별길 라이브 스테이지 ▲ 낙성대 대표 맛집이 모인 별길 포차 ▲ 건강 진단 부스 등 별길 웰니스존 ▲ 캠핑장 컨셉의 별길 휴식존 ▲ 별길 스탬프 투어 등이다.이번 축제는 골목상권 상인회와 주민자치회 등 지역 주민이 참여한 ‘민관 추진단’이 기획부터 운영까지 참여했다. 축제 구간 약 200m에는 경관 조명이 설치되고, 이색 포토존이 마련돼 축제 분위기를 고조시킨다.오는 25일 오후 3시부터 9시까지 열리는 축제를 전후해 당일 오전 8시부터 오후 11시까지는 원활한 행사 진행과 안전 사고 예방을 위해 일대 차량 통행이 전면 통제된다.박준희 관악구청장은 “낙낙별길은 지역 예술과 문화, 상권이 어우러진 관악구 대표 상권 축제 중 하나”라며 “이번 낙성대 별길 축제에서 소중한 사람과 색다른 가을의 추억을 만들기를 바란다”고 말했다.김주연 기자