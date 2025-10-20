인천 주택 매매가 하락폭 둔화…전·월세는 올라



인천시청 전경.

인천시는 지난달 주택 매매가격의 하락폭은 둔화하고 전·월세가격은 상승했다고 20일 밝혔다.한국부동산원의 ‘2025년 9월 부동산시장 동향 보고서’에 따르면 지난달 인천의 주택 매매가격지수 변동률은 전월 –0.08%에서 –0.04%로 나타나 하락폭이 축소됐다.지역별로는 연수구(-0.14%→-0.09%), 서구(-0.14%→-0.09%), 계양구(-0.13%→-0.06%), 부평구(-0.05%→-0.06%) 등은 하락세가 지속됐고 동구(-0.06%→0.01%), 미추홀구(-0.04%→0.02%), 남동구(-0.03%→0.01%), 중구(-0.03%→0.03%) 등은 상승세로 전환했다.거래량은 7월 3603건에서 8월 2820건으로 21.7% 감소했다. 지역별로는 서구가 643건으로 가장 많았고, 이어 부평구(538건), 미추홀구(384건), 남동구(365건), 연수구(323건), 계양구(285건), 중구(117건), 동구(77건), 강화군(75건), 옹진군(13건) 순이다.전세가격지수 변동률은 전월 –0.11%에서 9월 0.06%로 상승했다.서구(-0.17%→0.18%), 미추홀구(-0.08%→0.11%), 중구(-0.04%→0.04%), 부평구(-0.05%→0.03%), 남동구(-0.17%→0.02%), 계양구(-0.13%→0.02%), 동구(-0.07%→0.04%) 등이 상승을 이끈 것으로 나타났다. 반면 연수구(-0.09%→-0.05%)는 하락세를 유지했다.월세가격지수 변동률은 전월 0.09%에서 9월 0.16%로 큰 폭으로 상승했다.동구(0.27%→0.45%), 서구(0.19%→0.37%), 남동구(0.19%→0.23%), 계양구(0.15%→0.13%), 부평구(0.07%→0.10%), 미추홀구(0.02%→0.04%) 등은 상승세가 지속됐고, 중구(-0.01%→0.06%)와 연수구(-0.09%→0.01%)는 하락에서 상승으로 전환됐다.강남주 기자