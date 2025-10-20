인천 주택 매매가 하락폭 둔화…전·월세는 올라

서울Pn

인천시청 전경.


인천시는 지난달 주택 매매가격의 하락폭은 둔화하고 전·월세가격은 상승했다고 20일 밝혔다.

한국부동산원의 ‘2025년 9월 부동산시장 동향 보고서’에 따르면 지난달 인천의 주택 매매가격지수 변동률은 전월 –0.08%에서 –0.04%로 나타나 하락폭이 축소됐다.

지역별로는 연수구(-0.14%→-0.09%), 서구(-0.14%→-0.09%), 계양구(-0.13%→-0.06%), 부평구(-0.05%→-0.06%) 등은 하락세가 지속됐고 동구(-0.06%→0.01%), 미추홀구(-0.04%→0.02%), 남동구(-0.03%→0.01%), 중구(-0.03%→0.03%) 등은 상승세로 전환했다.

거래량은 7월 3603건에서 8월 2820건으로 21.7% 감소했다. 지역별로는 서구가 643건으로 가장 많았고, 이어 부평구(538건), 미추홀구(384건), 남동구(365건), 연수구(323건), 계양구(285건), 중구(117건), 동구(77건), 강화군(75건), 옹진군(13건) 순이다.

전세가격지수 변동률은 전월 –0.11%에서 9월 0.06%로 상승했다.

서구(-0.17%→0.18%), 미추홀구(-0.08%→0.11%), 중구(-0.04%→0.04%), 부평구(-0.05%→0.03%), 남동구(-0.17%→0.02%), 계양구(-0.13%→0.02%), 동구(-0.07%→0.04%) 등이 상승을 이끈 것으로 나타났다. 반면 연수구(-0.09%→-0.05%)는 하락세를 유지했다.

월세가격지수 변동률은 전월 0.09%에서 9월 0.16%로 큰 폭으로 상승했다.

동구(0.27%→0.45%), 서구(0.19%→0.37%), 남동구(0.19%→0.23%), 계양구(0.15%→0.13%), 부평구(0.07%→0.10%), 미추홀구(0.02%→0.04%) 등은 상승세가 지속됐고, 중구(-0.01%→0.06%)와 연수구(-0.09%→0.01%)는 하락에서 상승으로 전환됐다.

강남주 기자
