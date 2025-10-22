경북도의회 ‘경북도 학생 마음건강 교육 정책연구회’, 황두영 대표의원 연구용역 최종보고회 성공리 끝마쳐

학생 정신건강 지원 정책 방향 제시, 체계적 지원 시스템 구축 기대



지난 21일 ‘쉼과 회복, 학생 정신건강을 위한 몸·마음 챙김 연구용역’ 최종보고회를 개최한 경북도의회 ‘경북도 학생 마음건강 교육 정책연구회’(대표 황두영 의원). 경북도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회 의원연구모임인 ‘경북도 학생 마음건강 교육 정책연구회’(대표 황두영 의원)는 지난 21일구미시 도량동 행정복지센터에서 ‘쉼과 회복, 학생 정신건강을 위한 몸·마음 챙김 연구용역’ 최종보고회를 개최했다.이번 연구용역은 최근 청소년 정신건강 악화 및 학교 내 심리적 위기 사례 증가에 대응하기 위해 추진된 것으로, 학생들이 신체적․정신적으로 균형 잡힌 성장 환경을 조성할 수 있는 정책적 방안을 마련하고자 했다.연구책임을 맡은 정우열 교수(지방자치학회)는 최종보고를 통해 ▲청소년 정신건강 및 지원제도 현황 조사 ▲국내외 우수사례 비교분석▲현장 전문가 대상 설문 및 인터뷰 결과 등을 종합 분석하고, 그 결과를 바탕으로 ▲현장 전문가 중심의 프로그램 운영지원 ▲조기발견․예방 시스템 구축 ▲위기상황 대응 프로토콜 마련 ▲몸·마음지킴이 제도 도입 등 학생들이 체감할 수 있고 실현 가능한 청소년 몸·마음 건강회복에 관한 다양한 정책 제언을 제시하였다.황두영 대표원은 “학생 정신건강 문제가 심각해지는 현시점에서, 학생들이 충분한 쉼과 회복의 시간을 갖고 건강하게 성장할 수 있도록 돕는 것은 매우 중요하다”면서 “체계적인 정신건강 관리 시스템을 구축해 학생들이 필요로 하는 다양한 지원 서비스를 통합적으로 제공할 수 있도록 해야 한다”고 강조했다.또한 “학교와 지역사회, 가정이 연계된 협력 체계를 강화하여 학생 정신건강 관리가 일회성 지원에 그치지 않고 지속 가능한 체계로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.한편, ‘경북도 학생 마음 건강교육 정책연구회’는 황두영 대표의원을 비롯해 권광택, 김경숙, 김창혁, 김홍구, 윤종호, 임병하, 차주식, 최병근 의원 등 9명으로 구성되어 있다. 연구회는 지난 8월부터 약 3개월간 연구활동을 이어왔으며, 이번 최종보고회를 끝으로 연구용역을 마무리하고 향후 조례 제·개정과 정책 대안 마련 등 실질적인 의정활동에 적극 반영할 계획이다.온라인뉴스팀