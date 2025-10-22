“도시 문제 고민 글로벌 도시들, 3년 뒤면 AI 배우러 서울 올 것”

김만기 서울AI재단 이사장서울 실·국 행정서비스 컨설팅
업무 지원 4종 AI 챗봇 곧 완성
“3년 뒤면 글로벌 도시들이 복잡한 도시 문제를 해결할 인공지능(AI)을 배우기 위해 서울시와 서울AI재단을 찾을 겁니다.”
이번 달 출범 5개월을 맞은 ‘서울시 AI 정책 컨트롤타워’ 서울AI재단의 김만기 이사장(55)이 21일 서울신문과 인터뷰에서 앞으로의 포부를 이렇게 밝혔다. 발전하는 AI 기술을 서울시 정책에도 선도적이고 효과적으로 구현하기 위해 서울디지털재단이 지난 5월 새롭게 단장했다. 김 이사장은 지난 1월 3년 임기를 시작했다.
김 이사장은 “지하철이 덜 혼잡한 시간을 알려주고, 어르신의 건강을 지켜주는 등 시민을 더 편하고 안전하고 행복하게 하는 모든 기술이 AI”라며 “지금은 손목닥터9988, 서울동행맵 같은 공공서비스가 개별적으로 작동하지만, 앞으론 말 한마디로 자연스럽게 일상에서 필요한 일을 해결하는 수준으로 발전할 것”이라고 강조했다.
이러한 AI 시대를 대비하기 위해 서울AI재단의 역할로 김 이사장은 “기술 그 자체를 만드는 게 아니라 생태계를 조성하는 것”이라고 설명했다. 그는 “특히 지방자치단체는 시민이 체감할 수 있는 AI 응용이나 활용에 집중해야 한다”고 강조했다.
이를 위해 서울AI재단은 서울시 각 실·국이나 산하기관에 51건의 AI 행정서비스에 대한 컨설팅을 진행 중이다. 손목닥터9988, 장애인 콜택시 등 앱을 음성으로 실행하는 AI 개발에 들어간 데 이어 행정 업무를 지원하는 4종의 AI 챗봇서비스 개발도 마무리 단계다.
서울시 최대 AI 행사인 ‘스마트라이크위크(SLW)’도 글로벌 AI 교류의 장으로 자리 잡고 있다. 올해만 71개국 130개 도시 330개 기업이 참여하는 등 성장세다. 그는 “IBM, 팔란티어 등 세계적인 기업 인사나 MIT, 케임브리지 등 AI 선도 연구 기관이 대거 참여했다”며 “‘서울AI로봇쇼’나 ‘기후테크 컨퍼런스’ 등도 동시에 개최해 시너지를 극대화시켰다”고 덧붙였다.
김 이사장은 “AI 기술로 일상 속 디지털 격차도 개선하는 등 ‘약자와의 동행’도 이뤄질 것”이라면서 “앞으로도 기술보다 사람을 중심에 두고 모든 시민이 함께하는 ‘AI시티’ 서울을 구현해 나가겠다”고 강조했다.
김주연 기자