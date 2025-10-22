국가AI센터 전남에 구축하나

서울Pn

삼성 SDS 컨소시엄 단독 응모
‘사업 후보지로 전남 선택’ 통보

국가AI(인공지능)컴퓨팅센터 사업 공모 마감일인 21일 전남이 삼성 SDS가 주도하는 컨소시엄 후보지로 통보받은 것으로 알려져 최종 결과가 주목된다.

이날 전남도에 따르면 삼성 SDS가 주도하는 컨소시엄은 최근 전남도에 국가AI컴퓨팅센터 후보지로 전남을 선정해 이날 공모 신청서를 냈다.

국가AI컴퓨팅센터 구축공모사업은 삼성SDS가 주관하는 컨소시엄이 단독 참여해 사실상 삼성SDS 컨소시엄이 ‘선택’한 지자체가 유치 지역이 될 가능성이 높다. 전남도 관계자는 “삼성 SDS 측으로부터 전남이 입지 등이 뛰어나 이번 사업을 함께 하면 좋겠다는 언질을 받은 것은 사실이다”고 말했다.

국가AI컴퓨팅센터 구축 사업은 2028년까지 첨단 GPU 1만 5000장, 2030년까지 총 5만장 규모의 AI 인프라를 완성하는 대형 프로젝트로 민관을 합쳐 2조원이 넘는 거액이 투입되며, 민간 기업에 최대 25뉴 투자 세액공제와 신속한 전력 계통 영향평가 등의 혜택이 주어진다.

과기정통부는 사업 참여 신청서를 접수한 후 다음달 기술·정책 평가(1단계), 12월 금융 심사(2단계)를 거쳐 내년 상반기 착공을 목표로 특수목적법인(SPC)을 설립해 본격적인 사업 착수에 나설 계획이다.


무안 류지홍 기자
2025-10-22 21면
