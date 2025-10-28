“남양주 진접역에서 책 빌려드려요”…경기도 4번째 지하철 서재 30일 개관

서울Pn

환경 관련(광릉숲 등), 역사(세조 등) 등 도서 400여 권 비치


  •


경기도와 경기콘텐츠진흥원은 남양주시 진접역에 자리 잡은 ‘경기도 지하철 서재’가 30일 문을 연다고 28일 밝혔다.

진접역 지하철 서재는 올해 초 시군 공모를 통해 선정됐으며 30일 개관식과 함께 박종만 숲 해설가의 광릉숲 관련 북토크와 허정희 바이올리니스트의 공연 등 다양한 문화행사가 함께 진행된다.

진접역 서재에는 환경 관련 도서(광릉숲 등), 역사(세조 등), 청소년 도서, 문학·인문학 도서 등 400여 권이 비치됐다.

경기도 지하철 서재는 역사 내에 서재를 마련해 시민이 자유롭게 책을 빌려 읽을 수 있도록 한 공간이다. 현재 수원시 광교중앙역, 용인시 동천역, 성남시 정자역에서 운영 중이며, 진접역은 도내 네 번째 지하철 서재다. 지난해에는 3개 지하철 서재에서 총 3,284권의 책이 대출됐다.

경기도와 경콘진은 지하철 서재에서 북토크와 거리 공연 등 문화 프로그램도 함께 진행하며 지하철을 문화 공간으로 확장하고 있다. 또한 ‘경기도 우수출판물 제작지원’ 사업과 ‘경기 히든작가’ 사업을 통해 출간된 도서도 함께 전시하고 있다.

한편 경기도는 책 생태계 활성화를 위해 ‘경기 히든작가’, ‘우수출판물 제작지원’, ‘도서전시회 참가지원’, ‘경기도서 크라우드 펀딩 지원’, ‘지역서점 문화활동 지원’ 등 다양한 사업을 펼치고 있다.

안승순 기자
