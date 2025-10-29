생활 속 참여로 혜택 쌓는 서대문구 행복 마일리지 앱

서울Pn

서울 서대문구 제공


서울 서대문구는 건강과 지역 참여, 환경 보호 등을 한 번에 챙길 수 있는 서대문구 행복 마일리지 앱(G포스터明)을 공식 출시했다고 29일 밝혔다.

걷기 포인트 수준을 넘어 자원봉사, 탄소중립 실천, 반려동물 산책 미션 수행, 재난안전 퀴즈 풀기 등 다양한 구정 참여 활동을 통해 포인트를 적립할 수 있는 ‘전국 지자체 최초의 포인트 통합 플랫폼’이다.

적립된 포인트는 서울페이로 전환해 서대문구 내 식당, 카페, 전통시장 등 제로페이 가맹점에서 사용할 수 있다. 연말까지는 반려동물 관련 미션 수행에 대한 포인트가 지급된다. 내년 1월부터는 추가로 다양한 참여 항목에 대해 포인트를 쌓을 수 있다.

오픈을 기념해 ‘웰컴 이벤트’와 ‘20일 행복 걷기 챌린지’를 진행한다. 다음달 7일까지 앱에 가입한 구민 가운데 200명과 하루 만보 걷기를 달성한 구민 380명을 추첨해 커피 기프티콘을 제공한다.

이성헌 서대문구청장은 “서대문구 행복 마일리지 앱을 통해 많은 분이 걷고 배우고 참여하시며 포인트도 쌓고 지역에 활력도 더해 주시길 기대한다”고 말했다.


서유미 기자
