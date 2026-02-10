낡은 집, ‘희망의 집수리’로 안전하고 편리하게 고쳐요

서울시, 희망의 집수리 상반기 650가구 모집

가구당 250만원 지원, 4월부터 집수리 예정



서울시 제공

서울시가 집수리 비용 부담으로 열악한 환경에 놓인 저소득 가구에 최대 250만원까지 지원하는 ‘희망의 집수리’ 사업 참가자를 모집한다.시는 지난 9일부터 다음달 6일까지 동주민센터에서 희망의 집수리 지원 가구를 신청받는다고 10일 밝혔다. 상반기 650가구, 하반기 350가구를 모집해 1000가구를 지원할 예정이다.희망의 집수리 사업은 2009년 시작해 지난해까지 2만 2558가구를 지원했다. 수혜 가구 만족도 조사에서 90%를 기록한 대표적인 주거복지 사업이다. 지원대상은 기준 중위소득 60% 이하 가구로, 집수리가 필요한 반지하 또는 자치구 추천 긴급가구, 통합돌봄대상으로 의뢰된 가구를 우선 지원한다.집수리 지원 항목은 18종에서 20종으로 확대된다. 어르신과 장애인을 위한 안전손잡이, 문턱 제거, 욕실 미끄럼 방지 시공 등도 포함됐다. 극심한 기후변화에 취약한 어르신을 위해 냉풍기나 온풍기 등의 설치 항목도 추가된다.지난해 만족도 조사에서는 “따뜻하고 안전한 보금자리로 변화했다”는 긍정적인 평가가 나왔다. 서대문구 곽모씨는 “희망의 집수리로 싱크대가 새 것으로 바뀌어 깨끗하고 편리하게 설거지를 할 수 있게 됐다”며 만족감을 표했다.최진석 서울시 주택실장은 “희망의 집수리 사업은 저소득 취약계층의 주거환경을 직접 개선해 시민의 삶의 질을 높이는 대표적인 주거복지 사업”이라며 “촘촘하고 다양하게 지원을 확대해 주거 취약가구의 삶의 질 향상에 지속적으로 노력하겠다”고 했다.서유미 기자