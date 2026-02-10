장애인들 참여 기회 넓힌다…영등포구, ‘장애인 평생학습도시’ 4년 연속 선정

인공지능(AI), 지역자원 연계 차별화된 평생학습



영등포구 슬로건인 ‘희망 행복 미래도시 영등포’. 영등포구 제공

서울 영등포구가 교육부 국립특수교육원이 주관하는 ‘2026년 장애인 평생학습도시’에 4년 연속 선정됐다고 10일 밝혔다.구는 지난 3년간의 운영 성과와 추진 역량을 인정받아 올해 ‘특성화 지원’ 분야 선정 지방자치단체로 이름을 올렸다.특성화 지원은 장애인 평생학습도시 사업을 3년 이상 운영한 지자체를 대상으로 지역의 강점과 특성을 반영한 차별화된 평생학습 프로그램을 운영하도록 지원하는 단계다. 영등포구는 그동안 장애인의 학습권 보장과 지역사회 참여 확대를 목표로 교육, 문화, 진로 탐색 등 총 49개의 평생학습 프로그램을 운영해 왔다. 이 과정에서 934명의 장애인과 가족이 학습에 참여했다.구는 이번 선정을 계기로 인공지능(AI)·디지털 역량 강화, 지역 자원 연계, 장애 유형별 맞춤형 프로그램을 중심으로 장애인 평생학습 사업을 한 단계 발전시킨다. 주요 프로그램은 가상현실(VR) 탐사대, 코딩·드론·3D펜 체험, 마음정원 창의미술, 문화예술 작가 양성 등 총 20개다.특히 문화예술 프로그램은 기초 학습을 넘어 전문 역량 강화와 취업 연계로 이어지는 실질적인 사회 참여 경로를 제시할 것으로 기대된다.구는 또 문화, 체육 등 다양한 분야에서 장애인의 사회 참여 확대를 위한 지원을 이어가고 있다. 서울시 최초의 시각장애인 축제 프로그램인 ‘봄꽃 동행 무장애 해설 관광’을 여의도 봄꽃축제와 연계 운영했다. 해당 사례는 2025년 서울시 약자 동행 지수 성과 평가 우수 사례로 뽑혔다.구는 시각장애인 쉼터를 운영해 일상 속 휴식과 여가 활동을 지원하고 있으며, 현재 장애인 쉼터 1곳을 추가 조성 중이다. 새로 조성되는 쉼터에는 ‘실내 스크린 파크골프장’(1타석)을 설치해 생활체육 지원도 한층 강화할 계획이다.최호권 구청장은 “3년간의 장애인 평생학습도시 운영 경험을 바탕으로 올해는 특성화 분야를 중심으로 보다 실질적인 평생학습을 제공하겠다”며 “장애인과 비장애인이 함께 성장하는 포용적 학습도시 영등포를 만들어 가겠다”고 했다.송현주 기자